Χανιά: Ελεύθεροι με όρους όλοι οι κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό 17χρονης

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι νεαροί που κατηγορούνται στην υπόθεση βιασμού 17χρονης στα Χανιά, μετά από μία μαραθώνια απολογία ενώπιον της ανακρίτριας.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, καθώς και χρηματική ποινή. Πρόκειται για έναν Βούλγαρο 15 χρόνων, έναν 18 χρονο επίσης από τη Βουλγαρία, έναν 17χρονο Έλληνα που βιντεοσκοπούσε τα δρώμενα, έναν 21χρονο Έλληνα και ένα ακόμα Έλληνα 27 χρόνων. Επιπλέον, υπήρξε και άλλος ένας 21χρονος Έλληνας, ο οποίος δε συμμετείχε στον βιασμό, αλλά με χειρονομίες φέρεται να προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Τα αδικήματα που βαραίνουν κατά περίπτωση είναι βιασμός με απειλή, σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση παθόντος, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση τηλεφωνικών συνομιλιών και νόμου περί ναρκωτικών.