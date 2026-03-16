Ράγισαν καρδιές στον Πύργο στο «αντίο» του 18χρονου Μάκη - «Καλό ταξίδι, παλικάρι μου»

Σε κλίμα βαθιά οδύνης φίλοι, συμμαθητές, καθηγητές αλλά και σύσσωμη η κοινωνία του Πύργου είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 18 χρόνο Μάκη Διονυσόπουλο, στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων.

Ο άτυχος νέος έφυγε ξαφνικά και άδικα αφήνοντας πίσω του μια κοινωνία που δυσκολεύεται να πιστέψει την τραγική πραγματικότητα.

Ο νεαρός αθλητής και μαθητής Ασημάκης Διονυσόπουλος έχασε τη ζωή του, την Παρασκευή (13/3) το μεσημέρι όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Από εκείνη τη στιγμή, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει για τη μητέρα του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του και όλους όσοι τον γνώριζαν.

Η οδύνη στο τελευταίο «αντίο» απερίγραπτη. Οι γονείς του αποχαιρέτησαν το παιδί τους με λόγια που ραγίζουν καρδιές «Καλό ταξίδι, παλικάρι μου».

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας γέμισε από κόσμο. Νέοι άνθρωποι, παιδιά της ίδιας ηλικίας με τον Μάκη, συμμαθητές που μέχρι χθες κάθονταν μαζί του στο ίδιο θρανίο. Άνθρωποι της πόλης που τον γνώριζαν. Που τον είχαν δει να μεγαλώνει. Κανείς δεν είχε διάθεση να μιλήσει. Μόνο βλέμματα γεμάτα πόνο.

Στα μάτια των φίλων του, ο αγαπημένος τους Μάκης όπως τον φώναζαν όλοι, ήταν πάντα το παιδί που θα χαμογελούσε πρώτο, που θα βοηθούσε χωρίς δεύτερη σκέψη με ευγένεια και δύναμη.

Σύμφωνα με το protothema.gr σήμερα το σχολείο του άνοιξε τις πύλες του μέσα σε μια βαριά σιωπή. Οι συμμαθητές του μπήκαν στις αίθουσες βουβοί, βυθισμένοι στον πόνο τους. Κανείς δεν είχε λόγια. Μόνο τα σιγανά αναφιλητά έσπαγαν τη σιωπή και τα αναπάντητα «γιατί» να βασανίζουν τις σκέψεις τους …

Στο θρανίο του Μάκη, εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες καθόταν γελώντας και συζητώντας με τους φίλους του, υπήρχαν τώρα λουλούδια και σημειώματα αγάπης.

Ο άτυχος νεαρός, γιος του προέδρου του σωματείου κομμωτών Νομού Ηλείας, Γιάννη Διονυσσόπουλου, τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Παρασκευής όταν έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας - για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους -στην οδό Μανωλοπούλου στον Πύργο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ο 18χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια του Ηλειακού αθλητισμού. Ο Ασημάκης Διονυσόπουλος δεν ήταν απλός ένας μαθητής της Γ´ λυκείου που ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του μάχη στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε για το ήθος του, το χαμόγελο και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα δέκα του χρόνια είχε αφοσιωθεί στο βόλεϊ, φορώντας τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας ενώ για μία χρονιά αγωνίστηκε και στην Ολυμπιάδα Πατρών τη σεζόν 2024-2025.

Το μεγάλο του πάθος ήταν το beach volley, όπου είχε ήδη καταφέρει να αφήσει το στίγμα του. Τον Αύγουστο του 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία εφήβων, αποδεικνύοντας το μεγάλο του ταλέντο και τη δυναμική του στο άθλημα. Η επιτυχία του αυτή τον οδήγησε και σε καμπ της Ομοσπονδίας βόλεϊ με επίλεκτους Έλληνες αθλητές του beach volley, ανοίγοντας μπροστά του έναν δρόμο γεμάτο προοπτικές.

Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα παιδί με καθαρή καρδιά, αστείρευτο χιούμορ και αγάπη για την ομάδα και τους ανθρώπους γύρω του. Ένα παιδί που πάλευε με πάθος μέσα στο γήπεδο και ονειρευόταν ένα μέλλον γεμάτο αθλητισμό και δημιουργία.

