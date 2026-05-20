Πανελλήνιο κολύμβησης: Ατόφιο χρυσάφι ο Ανδρόνικος Κωνσταντόπουλος

Πατρινός κολυμβητής
Με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στοΠανελλήνιο πρωτάθλημα πρωτάθλημα κολύμβησης open Κ23 (15-17 ΜΑΙΟΥ ΟΑΚΑ) στα 4Χ100 κι 4Χ200 ελεύθερο, ο Πατρινός κολυμβητής Ανδρόνικος Κωνσταντόπουλος Κωνσταντόπουλος πρώην αθλητής της ΝΕΠ, που τα τελευταία δυο χρόνια κολυμπάει με το σκουφάκι του Παλιού Φαλήρου.
Ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου κυριάρχησε απόλυτα στο 3ο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών καθώς βρέθηκε στην πρώτη θέση στις επί μέρους βαθμολογίες και βεβαίως και στη Γενική με 1252,5 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός ακολούθησε με 1065 και ο ΠΑΟΚ με 792.
Η «μάχη» με τον Ολυμπιακό όλο το τετραήμερο ήταν κυριολεκτικά πόντο-πόντο. Τελικά, ο ΑΟΠΦ συγκέντρωσε 715 βαθμούς και ο Ολυμπιακός, 697. Τρίτος με 261 ήταν ο Παναθηναϊκός.
Παράλληλα, ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γυναικών στο 95ο εθνικό πρωτάθλημα OPEN κατηγορίας που ολοκληρώθηκε με μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.
