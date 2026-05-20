Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Φοβερός ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ ισοφάρισε 2-2 τον Κρόνο

Φοβερός ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ ισοφάρισε...

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)

Ισοφάρισε σε 2-2 τους Τελικούς της NL1 με επίδειξη δύναμης επί του Kronos BC Plasis η ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ Πάτρας

Σε τρίτο και τελευταίο τελικό οδηγήθηκαν Γλαύκος Έσπερος και Κρόνος Αγίου Δημήτριου, με την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη να κάνει επίδειξη δύναμης και να ισοφαρίζει σε 2-2.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις όταν και προηγήθηκαν με 27-12 στο 13’ και ανέβασαν τη διαφορά ως και το +29 (48-19) στο 18’ για να επικρατήσουν με 87-65. Οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα άστοχοι έχοντας συνολικά 3/19 τρίποντα.

Πλέον, η άνοδος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στον Άγιο Δημήτριο το Σάββατο 23/5 (17:00)

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 87 - 65 (Τελικό)
Τα δεκάλεπτα: 20-10, 50-25 (ημιχ.), 67-45, 87-65.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 11 (3), Μπαζίνας 7, Νεόφυτος 2, Καφέζας 8 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 10 (1), Φραντζής 14 (3), Allen 19 (3), Καρατζάς, Κογιώνης 4, Αδαμόπουλος 10 (2), Γκάτζιος 2.
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 14 (1), Παπαδιονυσίου 10 (1), Gathright 9, Λυσάνδρου, Μοτσενίγος, Δημητρίου 2, Τσουργιάννης 6, Μαστόρος 4, Καραλευθέρης 5, Τσάβος 5, Μαραγκουδάκης 10 (1).

Κλειστό Γήπεδο ΑΕΓΕΠ
2ος Τελικός Playoffs Ανόδου Β΄ Ομίλου National League 1

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 40ό πρωτάθλημα National League
Sports
Μπάσκετ
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0393\u03bb\u03b1\u03cd\u03ba\u03bf\u03c2\/\u0395\u03c3\u03c0\u03b5\u03c1\u03bf\u03c2-\u0391\u039f\u03a0\u0391","40\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1 National League"]
831792
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports