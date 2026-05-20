Φοβερός ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ ισοφάρισε 2-2 τον Κρόνο

Ισοφάρισε σε 2-2 τους Τελικούς της NL1 με επίδειξη δύναμης επί του Kronos BC Plasis η ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ Πάτρας

Σε τρίτο και τελευταίο τελικό οδηγήθηκαν Γλαύκος Έσπερος και Κρόνος Αγίου Δημήτριου, με την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη να κάνει επίδειξη δύναμης και να ισοφαρίζει σε 2-2.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις όταν και προηγήθηκαν με 27-12 στο 13’ και ανέβασαν τη διαφορά ως και το +29 (48-19) στο 18’ για να επικρατήσουν με 87-65. Οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα άστοχοι έχοντας συνολικά 3/19 τρίποντα.

Πλέον, η άνοδος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στον Άγιο Δημήτριο το Σάββατο 23/5 (17:00)

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 87 - 65 (Τελικό)

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 50-25 (ημιχ.), 67-45, 87-65.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 11 (3), Μπαζίνας 7, Νεόφυτος 2, Καφέζας 8 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 10 (1), Φραντζής 14 (3), Allen 19 (3), Καρατζάς, Κογιώνης 4, Αδαμόπουλος 10 (2), Γκάτζιος 2.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 14 (1), Παπαδιονυσίου 10 (1), Gathright 9, Λυσάνδρου, Μοτσενίγος, Δημητρίου 2, Τσουργιάννης 6, Μαστόρος 4, Καραλευθέρης 5, Τσάβος 5, Μαραγκουδάκης 10 (1).

Κλειστό Γήπεδο ΑΕΓΕΠ

2ος Τελικός Playoffs Ανόδου Β΄ Ομίλου National League 1