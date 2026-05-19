ΙΟΠ: Νέες επιτυχίες στον Πειραιά

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν τα μέλη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών στον Open Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα «Παστρικάκεια 2026», τον οποίον διοργάνωσαν από κοινού το Σαββατοκύριακο η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναυτικός Ομιλος Ελλάδος και ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιώς.

Οι ιστιοπλόοι του Ιστιοπλοϊκού Όμιλου Πατρών συμμετείχαν στις κατηγορίες Hansa 303, Ilca4 και Optimist (U11, U13, U16), πραγματοποιώντας εξαιρετικές επιδόσεις και κερδίζοντας πολύτιμες εμπειρίες.

Για την ιστορία, η διοργάνωση διεξήχθη στη μνήμη του πρώτου πεσόντα Ναυτικού Δόκιμου, Ιωάννη Παστρικάκη, ο οποίος έπεσε ηρωικά στους Βαλκανικούς Πολέμους. Συμμετείχαν πάνω από 150 αθλητές από διάφορες περιοχές της χώρας, γεγονός που δείχνει και το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού του αγώνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ιστιοπλόων του ΙΟΠ είχαν ως εξής:

Hansa 303: Θόδωρος Γεωργόπουλος (3η θέση, 12.0), Παναγιώτα Παπακωνσταντινοπούλου (4η θέση, 15.0), Στυλιανή Τρίψα (5η θέση, 15.0).

Ilca4: Γιάννης Αργυρός (11η θέση, 27.00).

Optimist: Μάριος Ματθαιόπουλος (14η θέση στο U13, 43.0), Λεωνίδας Αργυρός (24η θέση στο U13, 65.0), Ιορδανίδης-Παντελεήμων Καρακαπιλίδης (28η θέση στο U13, 73.0), Στυλιανός Τρανώρης (36η θέση στο U13, 91.0), Βασιλική Ρόζου (46η θέση στο U13, 132.0), Γιάννης Τριανταφύλλου (72η θέση στο U13, 136.0), Εκτορας Κορδας (46η θέση στο U16, 124.0), Ζωή Τριανταφύλλου (52η θέση στο U16, 151.0), Παναγιώτης Κανακάρης (11η θέση στο U11, 38.0), Μυρτώ Χονδρομάρα (32η θέση στο U11, 172.0).

Προπονητές του ΙΟΠ ήταν οι Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου και Αριστοτέλης Κουλουμπής-Καλογερόπουλος, οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της αποστολής.

