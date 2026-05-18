Ολυμπιακός: Πρωταθλητής Ελλάδας για 67η φορά στην κολυμβηση

Ερυθρόλευκη κυριαρχία στην κολύμβηση, με τον Ολυμπιακό να στέφεται πρωταθλητής για 67η φορά στην ιστορία του!

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του 95ου Εθνικού πρωταθλήματος κολύμβησης στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, παρατείνοντας το τρομακτικό σερί στους 31 διαδοχικούς τίτλους.

Η ομάδα του Πειραιά φέτος αγωνίστηκε χωρίς τον αρχηγό του, τον Απόστολο Χρήστου, παρόλα αυτά κατάφερε να συγκεντρώσει 1485 βαθμούς στη γενική βαθμολογία, ενώ την ακολούθησαν με 1410,5 ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου που τα τελευταία χρόνια σταθερά μάχεται για την ανατροπή της ερυθρόλευκης κυριαρχίας, ενώ τρίτος με 617 ήταν ο Παναθηναϊκός που φέτος επηρεάστηκε από την απουσία την κορυφαίας πατρινής πρωταθκήτριας Νόρας Δράκου (τραυματίας).

Καλύτερος αθλητής όλου του πρωταθλήματος στην κατηγορία ανδρών και νέων ανδρών αναδείχθηκε ο Απόστολος Σίσκος της ΑΑ Αστέρια και καλύτερη αθλήτρια σε γυναίκες και νέες γυναίκες αναδείχθηκε η Γεωργία Δαμασιώτη του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου.

Απο την Πατρα είχαμε διπλή εκπροσώπηση.

ΝΕΠ: Δύο κολυμβητές. Πρόκειται για τον Κουρή Φάνη (Έφηβος Β΄) , την Κατσαντώνη Μαριάννα (Νεάνιδα Β΄) αλλά και την Σκούτα Αποστολία (Νέα Γυναίκα) η οποία για φέτος αγωνίζεται με το σκουφάκι του ΠΑΟΚ. Προπονήτρια της ομάδας η Λίνα Μαστροπάσκουα.

ΝΟΠ: Η Ελεονόρα Γκέκα (προπονητης ο Λευτέρης Μήτρακας).