Πατρινό χρώμα στο Βαλκανικό πρωτάθλημα U-11 και U-13

Τη συγκρότηση της αποστολής για το επικείμενο Βαλκανικό Πρωτάθλημα αθλητών κι αθλητριών έως 11 κι έως 13 ετών ανακοινώνει η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Όπως πέρσι, στην έναρξη του νέου θεσμού της Βαλκανικής Ένωσης του Πινγκ - πονγκ (BTTU), έτσι και φέτος, τα γαλανόλευκα χρώματα θα έχουν πλήρη εκπροσώπηση με συνολικά 15 παιδιά:

Τέσσερις παμπαίδες, 4 παγκορασίδες, 4 μίνι παμπαίδες και 3 μίνι παγκορασίδες. Η Αλμπένα της Βουλγαρίας ανέλαβε και το πρωτάθλημα του 2026 και θα το διεξάγει από τις 27 μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τα παιδιά, που θα εκπροσωπήσουν την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση:

ΟΜΑΔΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ13

Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης (ΑΟ Πεύκης)

Νίκος Αλεξίδης (ΑΣ Πέρα Θεσσαλονίκης)

Γιάννης Στογιάννης (ΟΕΑ Θεσσαλονίκης)

Κυριάκος Ξυδάς (ΑΣΕΑ Καβάλας)

ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ13

Κλειώ Μαδέση (ΑΟ Ηράκλειο 2001)

Αργυρώ Κουτρουμπά (ΑΟ Ηράκλειο 2001)

Κατερίνα-Φωτεινή Παπαλέξη (ΧΑΝ Θεσσαλονίκης)

Θεοδώρα Στρωματά (ΦΑΣ Τρικάλων ΕΑ)

ΟΜΑΔΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ11

Ρωμανός Μούστος (ΑΣ Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας)

Μάριος Θεοδοσίου (ΑΟ Πεύκης)

Κωνσταντίνος Βατσακλής (ΑΟ Πεύκης)

Αλέξανδρος Φουσέκης (Ίκαρος Κάτω Καστριτσίου)

ΟΜΑΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ11

Μαρία Ψαρρού (Ποσειδών Λουτρακίου)

Αλεξάνδρα Δαμιανίδου (ΑΣΕΑ Καβάλας)

Μυρτώ Κοντοπούλου (ΟΕΑ Χίου)

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει επίσης ότι την τεχνική καθοδήγηση των εθνικών ομάδων στο Balkan U11 & U13 Table Tennis Championships αναλαμβάνουν οι σωματειακοί προπονητές Χρήστος Βατσακλής του ΑΟ Πεύκης, Μιχάλης Αγγελίδης του ΟΑ Χανίων, Κωνσταντίνος Αναγνώστου του OEA Χίου και Κώστας Μαδέσης της ΑΕΚ. Αρχηγός αποστολής θα είναι και στη φετινή διοργάνωση ο ταμίας του διοικητικού συμβουλίου της ΕΦΟΕπΑ Θεόφιλος Τσεντεκίδης. Όπως γίνεται με τα καθιερωμένα Βαλκανικά πρωταθλήματα Under 15 και Under 19 το event περιλαμβάνει το ομαδικό και όλα τα ατομικά αγωνίσματα.