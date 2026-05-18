Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών: Μετάλλια στην Τρίπολη

10ος Γύρος Τρίπολης
10ος Γύρος Τρίπολης: Αποτελεσματα των αθλητών του Ποδηλατικού Όμιλου Πατρών που συμμετείχαν το διήμερο 16-17/5/2026
Ατομική Χρονομέτρηση
Κατηγορια Μάστερ Γ
1ος ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6ος ΜΠΥΡΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΓΏΝΙΣΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ
Μάστερ Α
1ος ΛΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Μάστερ Γ
5ος ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12ος ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
20ος WHALEN CHRISTOPHER
Μάστερ Β
16ος ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18ος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21ος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ: Ολυμπία Οδός, Ideal Bikes
