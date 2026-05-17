Πρόκριση για ΝΕΠ σε μίνι παίδες - μίνι κορασίδες και ΝΟΠ

Με έντονο ενδιαφέρον ξεκίνησε το Σάββατο (16/5) η Γ΄Φάση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (Κύπελλο Ανάπτυξης) Μίνι Παίδων Κ14, στο οποίο συμμετέχουν 16 ομάδες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους.

Στην 4η τελική φάση της Golden League, η οποία είναι προγραμματισμένη το διάστημα 17-19 Ιουλίου, θα εξασφαλίσουν την πρόκριση οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (συνολικά 8).

Ο ΝΟΠ και η ΝΕΠ θα αγωνιστούν στην Silver League (θέσεις 9-16).

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (16/5)

2ος ΟΜΙΛΟΣ (κολ. «Αντ. Πεπανός», Πάτρα): ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χίου 5-8, ΝΕ Πατρών – Παναθηναϊκός 10-13, ΝΟ Πατρών – Παναθηναϊκός 8-16, ΝΟ Χίου – ΝΕ Πατρών 17-16.

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕΠΑΝΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

14 - 12

ΝΟ ΧΙΟΥ

ΠΕΠΑΝΟΣ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

9 - 10

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ

* Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ολοκλήρωσαν με νίκη επί του ΝΟΠ με σκορ 10-9 τις υποχρεώσεις τους στη γ΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο και, πλέον, θα συνεχίσουν στη Silver League (17-19/7). Τα 8λεπτα: 1-0, 2-4, 2-5, 4-1. Τα γκολ του ΝΟΠ: Ζωντος 1, Σκληρας 1, Ανδρ. Δημητρόπουλος 1, Σίψας 4, Καρτσακλης 1, Π. Δημητρόπουλος 1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 1, Θεριάκης 1, Καλύβας 4, Παπαναγιώτου 1, Φουρκιώτης 3.

* Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ηττήθηκαν με 17-16 από τον ΝΟ Χίου για τη γ΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Τα 8λεπτα: 3-6, 4-4, 5-2, 5-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 7, Θεριάκης 2, Καλύβας 5, Φουρκιώτης 1, Παπαναγιώτου 1.

* Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ηττήθηκαν με σκορ 13-10 από τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα των υποχρεώσεών τους. Τα 8λεπτα: 1-3, 4-4, 2-3, 3-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Θεριάκης 1, Καλύβας 4, Παπαναγιώτου 1, Φουρκιώτης 2.

ΜΟΝΟ ΝΙΚΕΣ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΠ

* Το 2 στα 2 πέτυχαν οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο, καθώς επικράτησαν με 7-6 επί της ΠΕΚΕΒ. Τα 8λεπτα: 3-3, 1-0, 1-1, 2-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Πλιάκα 3, Ελ. Τσίγκα 4. Η τελική φάση θα διεξαχθεί το διάστημα 17-19/7.

* Με το δεξί μπήκαν οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο, καθώς νίκησαν τον ΝΟ Χανίων με 12-7. Τα 8λεπτα: 4-1, 4-1, 3-3, 1-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 3, Δελάκη-Μανέτα 1, Αβράμη 1, Πλιακα 2, Ελ. Τσίγκα 4, Αλεξοπούλου 1.