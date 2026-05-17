Νέα πρόκληση για τους αθλητές του Ι.Ο. Πατρών

«Παστρικάκεια 2026»
Με στόχο μια ακόμη διάκριση συμμετέχει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών στον Open Πανελλήνιο Διασυλλογικό Αγώνα «Παστρικάκεια 2026», τον οποίον διοργανώνουν από κοινού το Σαββατοκύριακο η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναυτικός Ομιλος Ελλάδος και ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιώς.
Η διοργάνωση διεξάγεται στη μνήμη του πρώτου πεσόντα Ναυτικού Δόκιμου, Ιωάννη Παστρικάκη, ο οποίος έπεσε ηρωικά στους Βαλκανικούς Πολέμους και ο ΙΟΠ παίρνει μέρος με τους εξής ιστιοπλόους:
Hansa 303: Στυλιανή Τρίψα, Θόδωρος Γεωργόπουλος, Παναγιώτα Παπακωνσταντινοπούλου.
Ilca4: Γιάννης Αργυρός.
Optimist: Λεωνίδας Αργυρός, Μάριος Ματθαιόπουλος, Ιορδανίδης-Παντελεήμων Καρακαπιλίδης, Εκτορας Κορδας, Ζωή Τριανταφύλλου, Γιάννης Τριανταφύλλου, Μυρτώ Χονδρομάρα, Βασιλική Ρόζου, Παναγιώτης Κανακάρης, Στυλιανός Τρανώρης.
Προπονητές του ΙΟΠ είναι οι Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου και Αριστοτέλης Κουλουμπής-Καλογερόπουλος.
Καλή επιτυχία στην αποστολή του ΙΟΠ!
