Το σχολικό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου Γυμνασίων

Στην καρδιά του Ολυμπισμού, εκεί όπου γεννήθηκε το πνεύμα του αθλητισμού, χτύπησε πριν λίγες ημέρες η «καρδιά» του σχολικού αθλητισμού της χώρας.

Για πρώτη φορά η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Αρχαία Ολυμπία, φιλοξένησε το τριήμερο 27–29 Απριλίου 2026 την τελική φάση του Σχολικού Πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος Γυμνασίων.

Στους τελικούς αγώνες συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από τις 58 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με δύο εκπροσώπους – έναν μαθητή και μία μαθήτρια – από κάθε Διεύθυνση, οι οποίοι προκρίθηκαν μέσα από τις προηγούμενες φάσεις των αγώνων.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο διακεκριμένος Έλληνας αθλητής μεγάλων αποστάσεων Παναγιώτης Καραΐσκος, μεταφέροντας στους μαθητές και τις μαθήτριες μηνύματα έμπνευσης, προσπάθειας και αθλητικού ήθους.

Η διοργάνωση αποτέλεσε την κορύφωση μιας πανελλήνιας αθλητικής διαδρομής και συγκέντρωσε στην Αρχαία Ολυμπία το σύνολο της μαθητικής προσπάθειας, σε ένα περιβάλλον με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Παράλληλα με τους αγώνες, έγιναν βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση του «Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play)», ως βασικής αρχής συμμετοχής, ενισχύοντας τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στον σχολικό αθλητισμό.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συνεχίζει να επενδύει στον σχολικό αθλητισμό, προσφέροντας στους μαθητές εμπειρίες που ξεπερνούν τον αγωνιστικό χώρο και τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.

Επικεφαλής από την Αχαΐα ήταν η Γεωργία Μητρογιάννη.

Σημειώνεται πως ο θεσμός επανήλθε μετά από διακοπή από το 2010. Αποστάσεις: 3.000μ. για μαθητές (Γυμνασίου) και 2.000μ. για μαθήτριες (Γυμνασίου).

Από την Αχαΐα μετείχαν δύο νεαροί αθλητές, αδέλφια, ο Χρήστος και η Ευθυμία Αναγνωστοπούλου, 15 και 13 ετών. Ανήκουν στην κατηγορία Κ16 ανδρών (Παμπαίδες Α’) και είναι μαθητές στο 18ο Γυμνάσιο Πατρών. Προπονούνται στον ΑΣ ΑΚΡΟΣ με τον Γιάννη Δαγκόγλου. Ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος ήταν 6ος στα 3χλμ ανωμάλου με 10.41.0 και η Ευθυμία Αναγνωστοπούλου 30ή στα 2χλμ ανωμάλου με 9.29.0.