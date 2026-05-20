Ντόπινγκ 2025: Δύο κρούσματα σε στίβο, βόλεϊ και ένα σε τάε κβον ντο

Ο υπουργός αθλητισμού παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το e-Kouros 3 και ανάμεσα στα στοιχεία που δημοσίευσε, είναι και πέντε περιπτώσεις ντόπινγκ που εντοπίστηκαν το 2025, αλλά δεν αναφέρονται πουθενά στον ΕΟΚΑΝ.

Ότι ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ δε λειτουργεί όπως θα έπρεπε, δεν είναι κάτι που αποτελεί μυστικό πλέον. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν υπάρχει υπόθεση του στίβου από τον Ιούνιο του 2024 η οποία είναι… εξαφανισμένη, τη στιγμή που μεταγενέστερη υπόθεση (πάλι του στίβου) έχει τελεσιδικήσει και αναρτηθεί στη λίστα των τιμωρημένων του ΕΟΚΑΝ, είναι προφανές πως κάτι δεν πάει καλά.

Στην παρουσίαση του e-Kouros 3, αναφέρονται δύο κρούσματα ντόπινγκ στο στίβο, δύο στο βόλεϊ και ένα στο τάε κβον ντο (όσον αφορά τα Ολυμπιακά αθλήματα) τα οποία στη λίστα των τιμωρημένων του ΕΟΚΑΝ δεν αναφέρονται πουθενά. Για το 2025 υπάρχει ένας ΑμεΑ αθλητής στίβου και ένας αθλητής της πυγμαχίας. Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά για άλλα κρούσματα.

Για να υπάρχουν στην επίσημη παρουσίαση του υπουργείο, σημαίνει ότι είναι υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει. Υποθέσεις που δεν είναι στη διαδικασία αμφισβήτησης από τους παραβάτες. Για ποιο λόγο δεν αναφέρονται πουθενά στον ΕΟΚΑΝ, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το απαντήσει μόνο ο διοικητής του οργανισμού, Γρηγόρης Λέων.

Να σημειωθεί ότι με την υπόθεση του στίβου που εκκρεμεί από το 2024, την ήδη τιμωρημένη αθλήτρια (από το 2024) και τις δύο περιπτώσεις που ανακοίνωσε ο υπουργός μέσα από το e-Kouros 3, συμπληρώνονται 4 κρούσματα για την ομοσπονδία του στίβου και όπως ο αθλητικός νόμος: «…εάν διαπιστωθούν τέσσερις (4) ή περισσότερες παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από αθλητές μιας ομοσπονδίας, προβλέπεται αυστηρή περικοπή στην τακτική της επιχορήγηση…».

* Με στοιχεία από το sportsfeed.gr

Σε ό,τι αφορά τα στιβικά κρούσματα, πληροφορίες μας κάνουν λόγο για αθλητή αντοχής που πιάστηκε με κοκαΐνη...

Παράλληλα, άλλος αθλητής ταχυτήτων, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, δεν ελέγχθηκε και δεν αγωνίστηκε στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα.