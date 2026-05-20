Τα τρόπαια των ιταλικών μεγαθήριων

Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ, Ρόμα, Λάτσιο, Νάπολι… Έξι παραδοσιακές δυνάμεις του Ιταλικού ποδοσφαίρου, με όλες τους να έχουν πέρασαν άσχημα διαστήματα.

Σκάνδαλα, χρέη και παράλληλα κακές επιλογές σε αγωνιστικά θέματα έστειλαν όλους τους συλλόγους της χώρας κάποια στιγμή στην ιστορία τους στις χαμηλότερες κατηγορίες, πλην όμως της Ίντερ.

Υπάρχουν και άλλες ιστορικές ομάδες, αναφέραμε αυτές όμως που κατέκτησαν πρωτάθλημα στον 21ο αιώνα.

Τα περισσότερα τρόπαια στις εγχώριες διοργανώσεις τα έχει κατακτήσει η Γιουβέντους, 60 συγκεκριμένα, 36 πρωταθλήματα, 15 κύπελλα και εννέα σούπερ καπ. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα δύο πρωταθλήματα της περιόδου 2004 μέχρι 2006 που της αφαιρέθηκαν λόγω του σκανδάλου “Calciopoli”. Εκτός συνόρων οι «μπιανκονέρι» μετρούν δέκα τίτλους, δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ, τρία Κύπελλα ΟΥΕΦΑ, 1 Κύπελλο Κυπελλούχων, 2 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και ισάριθμα Διηπειρωτικά Κύπελλα.

Οι δύο ομάδες του Μιλάνου, Μίλαν και Ίντερ, ακολουθούν με 50 και 48 τρόπαια αντίστοιχα σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «νερατζούρι» έχουν δύο πρωταθλήματα περισσότερα (21 έναντι 19), αλλά ένα ήρθε μέσω δικαστικής αίθουσας, μετά την αφαίρεση από τη Γιουβέντους. Η Ίντερ έχει δέκα Κύπελλα και οκτώ Σούπερ Καπ έναντι πέντε και οκτώ αντίστοιχα των «ροσονέρι». Πλούσιο το παλμαρέ της Μίλαν εκτός συνόρων, κατέκτησε εφτά Τσάμπιονς Λιγκ, δύο Κύπελλα Κυπελλούχων, πέντε Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, τρία Διηπειρωτικά Κύπελλα και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ένα τρόπαιο στην ίδια διοργάνωση έχει και η Ίντερ, που σήκωσε δις το Διηπειρωτικό Κύπελλο, ενώ έχει τρία Τσάμπιονς Λιγκ και ισάριθμα Γιουρόπα Λιγκ ή Κύπελλα ΟΥΕΦΑ όπως ονομαζόταν η διοργάνωση όταν πήρε τις κούπες. Η Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο όπως είναι ολόκληρο το όνομα του συλλόγου μπορεί επίσης να περηφανεύεται για το τρεμπλ του 2010!

Την πρωτιά στο πρωτάθλημα Ιταλίας από το 1898 πήραν 16 σύλλογοι, εκ των οποίων οι 12 στην εποχή της Serie A που δημιουργήθηκε το 1929. Από τότε η Τζένοα δεν πήρε ξανά πρωτάθλημα, αν και είχε μέχρι τότε εννέα τίτλους. Πρόσθεσε μόνο ένα Κύπελλο, σε αντίθεση με την άλλη μεγάλη ομάδα της Γένοβα, τη Σαμπντόρια, που κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα, τέσσερα Κύπελλα, ένα Σούπερ Καπ και ένα Κύπελλο Κυπελλούχων, ενώ έφτασε μέχρι και τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ όπου ηττήθηκε.

Τίτλους εντός και εκτός συνόρων έχουν οι δύο σύλλογοι της πρωτεύουσας, η Ρόμα και η Λάτσιο. Οι «τζιαλορόσι» κατέκτησαν τρία Πρωταθλήματα, εννιά Κύπελλα, δύο Σούπερ Καπ και το Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ, ενώ μετρούν μια ήττα σε τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ και δύο του Γιουρόπα Λιγκ. Τον ίδιο αριθμό τροπαίων έχουν και οι «αετοί» στις εγχώριες διοργανώσεις, σηκώνοντας δύο Πρωταθλήματα, εφτά Κύπελλα και πέντε Σούπερ Καπ, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ένα περισσότερο, κατακτώντας το Κύπελλο Κυπελλούχων και το ΟΥΕΦΑ Σούπερ Καπ, ενώ έχουν και αυτοί χαμένο τελικό στο Γιουρόπα Λιγκ.

Εκτός από τη Γιουβέντους, αφαιρέθηκε και στην άλλη ομάδα της πόλης πρωτάθλημα λόγω σκανδάλου με στημένους αγώνες. Η Τορίνο έχασε τον πρώτο τίτλο της που σήκωσε το 1927 αλλά πήρε άλλα εφτά μετά, με τελευταίο μέχρι σήμερα τη σεζόν 1975-1976. Η «γκρανάτα» έφτασε και μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ χωρίς όμως να το συνδυάσει με τίτλο. Εφτά πρωταθλήματα έχει και η Μπολόνια, που επίσης πέρασαν αρκετές δεκαετίες από τότε που πήρε την πρωτιά το 1964.

Άλλη παραδοσιακή δύναμη του ποδοσφαίρου της χώρας είναι η Νάπολι, που το 2025 κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία της, δύο χρόνια μετά το προηγούμενο και άλλα δύο τέλη δεκαετίας του ’80 αρχές του ’90. Στις εγχώριες διοργανώσεις οι «παρτενοπέι» έχουν επίσης έξι Κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ, ενώ σήκωσαν και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ.

Δέκα τρόπαια κατέκτησε η Φιορεντίνα, εννέα εντός συνόρων και ένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο Πρωταθλήματα, έξι Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ, ενώ έφτασε σε τελικό τριών διοργανώσεων της UEFA. Έχασε σε Κύπελλο Πρωταθλητριών και Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, ενώ στο Κύπελλο Κυπελλούχων οι «βιόλα» σήκωσαν την κούπα τη μια από τις δύο φορές που συμμετείχαν στον τελικό.

Η Πάρμα σήκωσε οκτώ κούπες, τέσσερις σε εγχώριες διοργανώσεις και ισάριθμες εκτός συνόρων. Κατέκτησε τρία Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ Ιταλίας, ενώ πήρε δύο Κύπελλα ΟΥΕΦΑ, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων και ένα Σούπερ καπ Ευρώπης.

Μόλις δύο τίτλους έχει στο παλμαρέ της η Αταλάντα, αλλά ο ένας είναι ευρωπαϊκός… Η ομάδα από το Μπέργκαμο κατέκτησε το Γιουρόπα Λιγκ το 2024, 61 χρόνια μετά την πρώτη της κούπα, το Κύπελλο Ιταλίας του 1963.

