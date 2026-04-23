Ο Αλέξανδρος Ράπτης από την Ολυμπιάδα Πατρών στον Ολυμπιακό!!

Εντυπωσιακή κίνηση από τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό.

Ο πατρινός Αλέξανδρος Ράπτης επιστρέφει στην Ελλάδα, για λογαριασμό της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του Θρύλου!

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τα χέρια και έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με τον κορυφαίο διεθνή ακραίο (ξεκίνησε την καριέρα του από την Ολυμπιάδα Πατρών), ταράζοντας τα... νερά του ελληνικού βόλεϊ Ανδρών.

Οι Πειραιώτες ενισχύονται εντυπωσιακά στη θέση των ακραίων, με έναν από τους κορυφαίους Ελληνες βολεϊμπολίστες. Με τον 26χρονο διεθνή ακραίο να επαναπατρίζεται για τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ, τρία χρόνια μετά, με μεγάλες παραστάσεις από Ιταλία (Ραβένα) και Γαλλία (Πουατιέ, Νις, Σομόν).

Στο ελληνικό βόλεϊ, ο νέος ακραίος του Θρύλου αγωνίστηκε στο παρελθόν επισης σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ Καπ. Παράλληλα, παραμένει βασικός στέλεχος της Εθνικής ομάδας.

Ο Αλέξανδρος Ράπτης ασχολήθηκε μικρός με διάφορα αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τάε κβο ντο και πόλο. Για λίγο καιρό έπαιξε ποδόσφαιρο στη Γαλήνη Πατρών, αλλά τελικά στη Γ’ Δημοτικού ξεκίνησε το βόλεϊ, εμπνευσμένος από τον πατέρα του, που υπήρξε για μικρό διάστημα βολεϊμπολίστας στην Ολυμπιάδας Πατρών.

Από τον πατέρα του μάλιστα έμαθε και τα πρώτα μυστικά του αθλήματος, παίζοντας μαζί του στην άμμο της παραλίας της Αχαγιάς. Επισήμως ξεκίνησε την καριέρα του στα παιδικά τμήματα της Ολυμπιάδας Πατρών το 2013 σε ηλικία 13 ετών. Στην ομάδα της Αχαΐας παρέμεινε μέχρι το 2018, κατακτώντας τη 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων το 2017, αναδεικνυόμενος Πολυτιμότερος Παίκτης του πρωταθλήματος, αλλά και την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 2018.

Τον Ιούλιο εκείνου του έτους υπέγραψε με την ομάδα του Παναθηναϊκού ως νέο σπουδαίο ταλέντο. Από την ίδια εκείνη περίοδο συμμετείχε στο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Λιγκ 2018-19, αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης της 2ης αγωνιστικής, καθιστάμενος ο πρώτος παίκτης που το καταφέρνει ενώ ο η ομάδα του έχει ηττηθεί, και στο τέλος της περιόδου ανακηρύχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης Κ-20 του Πρωταθλήματος, χαρακτηριστικό των μεγάλων ικανοτήτων του ήδη από την ηλικία των 18 ετών. Ταυτόχρονα αγωνιζόμενος και με την εφηβική ομάδα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων 2019 αναδεικνυόμενος ταυτόχρονα ως Πολυτιμότερος Παίκτης.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2020 κέρδισε τον πρώτο του "μεγάλο" τίτλο, κατακτώντας το Λιγκ Καπ κόντρα στον Ολυμπιακό. Στις 12 Ιουλίου 2020 κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό το Πρωτάθλημα Ελλάδας, με τον εικοσάχρονο ακραίο να διαπρέπει και ως διαγώνιος στους τελικούς στη θέση του Σέρβου Σάσα Στάροβιτς. Το εντυπωσιακό είναι ότι αναδείχτηκε ο πολυτιμότερος αθλητής του πρωταθλήματος ως διαγώνιος και επίσης συμπεριλήφθηκε στην ομάδα της χρονιάς ως ακραίος.[4] Στις 2 Αυγούστου 2020 ανανέωσε το συμβόλαιο του για την περίοδο 2020-21, και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους κατέκτησε με την πράσινη φανέλα το δεύτερό του Πρωτάθλημα Εφήβων. Στις 3 Μαΐου 2021 ανακοινώθηκε ότι συνεχίζει και για την αγωνιστική περίοδο 2021-22 στο τμήμα βόλεϊ των πράσινων.

Στις 21 Απριλίου 2022 κατέκτησε για δεύτερη φορά το Πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 13 Μαΐου, στο τελευταίο του παιχνίδι με το «Τριφύλλι» κατέκτησε και το Λιγκ Καπ. Την περίοδο 2022-23 αγωνίστηκε στον Π.Α.Ο.Κ., με τον οποίο κατέκτησε τη 2η θέση του Πρωταθλήματος Ελλάδας εκείνης της περιόδου.

Το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν όμως μικρό για να κρατήσει τον Αλέξανδρο Ράπτη. Έτσι τον Ιούνιο του 2023 αναχώρησε για τη γαλλική Σταντ Πουατιέ, όπου συνάντησε τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Π.Α.Ο.Κ. Μπρετ Ουόλς. Στην ομάδα του Πουατιέ ο Ράπτης έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις, αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια πετυχαίνοντας 328 πόντους (22 άσσοι, 31 μπλοκ), και ήταν ο 5ος καλύτερος ακραίος του πρωταθλήματος με 0.36 στο σύστημα αξιολόγησης. Μετά τη λήξη της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος Γαλλίας τον Μάρτιο του 2024, ο Αλέξανδρος Ράπτης εντάχθηκε στην Πόρτο Ρόμπουρ Κόστα της Ραβέννας, για να την ενισχύσει στα Πλέι-οφ ανόδου στη "μεγάλη κατηγορία" του ιταλικού πρωταθλήματος, στόχος που όμως τελικά δεν επιτεύχθηκε. Έτσι για την περίοδο 2024-25 ο ο Αλέξανδρος Ράπτης επέστρεψε στο Πρωτάθλημα Γαλλίας, αυτή τη φορά για τη Νις Βόλεϊ της Νίκαιας, με την οποία συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις