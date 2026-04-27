Τα κορίτσια της Παναχαϊκής ανέβηκαν θριαμβευτικά στην 3η κατηγορία βόλεϊ!

Με σπουδαίους αγώνες και μεγάλη στήριξη, η Παναχαϊκή επανέρχεται στην Α2 εθνική βόλεϊ γυναικών.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην Παναχαϊκή Γ.Ε. για τη σπουδαία επιτυχία της επανόδου στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών!

Η επιστροφή μιας ιστορικής δύναμης του ελληνικού βόλεϊ στις εθνικές κατηγορίες αποτελεί δικαίωση της συστηματικής προσπάθειας αθλητριών, τεχνικού επιτελείου και διοίκησης και γεμίζει υπερηφάνεια το πελοποννησιακό βόλεϊ.

Η άνοδος σφραγίστηκε μέσα από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τουρνουά, με υψηλού επιπέδου αγώνες, έντονο συναγωνισμό και κατάμεστες κερκίδες που ανέδειξαν τη δυναμική και την ομορφιά του αθλήματος.

Η επιτυχία της Παναχαϊκής δεν αποτελεί μόνο δικαίωση για το σωματείο, αλλά και ξεχωριστή διάκριση για το βόλεϊ της ΕΣΠΕΠ.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Τ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής για την πανάξια άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία! Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, επιμονής και ομαδικού πνεύματος. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια που είχα την ευκαιρία να σταθώ δίπλα σε αυτή την προσπάθεια και να συμβάλω, έστω και με τον δικό μου τρόπο. Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Στέψη τίτλου για τον ΑΣΠ Ερμή σε τελικό ανόδου του Α’ Ομίλου Τοπικού Γυναικών.

Με νίκη 3-0 επί του ΑΣ Ζακύνθου, ο Ερμής Πατρών κατέκτησε το πρωτάθλημα και το εισιτήριο για τη Β’ Εθνική.

Με έναν αγώνα που είχε χαρακτήρα πραγματικού τελικού ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα του Α’ Ομίλου Τοπικής Γυναικών, καθώς η τελευταία αναμέτρηση ανάμεσα στον ΑΣΠ Ερμή και τον ΑΣ Ζακύνθου έκρινε τόσο τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας όσο και την άνοδο στη Β’ Εθνική Γυναικών της ΕΣΠΕΠ.

Οι δύο ομάδες έφτασαν στο φινάλε ισόπαλες 2-2 στις νίκες, σε μια σπάνια αγωνιστική ισορροπία, ενώ ξεχωριστό στοιχείο της σειράς αποτέλεσε το γεγονός ότι στους τέσσερις προηγούμενους αγώνες κάθε ομάδα κέρδιζε εκτός έδρας και ηττάτο εντός, δημιουργώντας ένα ιδιόμορφο και απόλυτα αμφίρροπο σκηνικό πριν τον καθοριστικό πέμπτο αγώνα.

Στο παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο, ο ΑΣΠ Ερμής παρουσιάστηκε αποφασιστικός και πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας σε καθαρή νίκη με 3-0 σετ (25-21, 25-21, 25-19), σπάζοντας παράλληλα το μοτίβο των εκτός έδρας νικών και κατακτώντας στην έδρα του τον τίτλο. Παρότι ο ΑΣ Ζακύνθου πάλεψε ιδιαίτερα στα δύο πρώτα σετ, ο Ερμής διατήρησε σταθερό αγωνιστικό έλεγχο και με συνολικούς πόντους 75-61 επισφράγισε την πρωταθληματική του πορεία.

Η αναμέτρηση επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού του φετινού πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν μια σειρά αγώνων που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον έως την τελευταία μπάλα της σεζόν.

Με τη νίκη αυτή, ο ΑΣΠ Ερμής στέφθηκε πρωταθλητής του Α’ Ομίλου Τοπικής Γυναικών και εξασφάλισε την άνοδο στη Β’ Εθνική Γυναικών, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια πορεία συνέπειας και αγωνιστικής ποιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων και του κυπέλλου στην πρωταθλήτρια ομάδα, με τις απονομές να πραγματοποιεί ο ταμίας της ΕΣΠΕΠ Βαγγέλης Ξυγκάκης, σε μια συμβολική στιγμή επιβράβευσης της προσπάθειας αθλητριών και προπονητικού επιτελείου.

Έτσι, το πρωτάθλημα έκλεισε με έναν τελικό αντάξιο της πορείας των δύο διεκδικητών, με τον ΑΣΠ Ερμή να γράφει τον επίλογο με τίτλο… πρωταθλητής και ομάδα Β’ Εθνικής.