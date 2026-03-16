Πύργος: Σήμερα το “τελευταίο αντίο” στον 18χρονο Ασημάκη Διονυσόπουλο

Σήμερα στις 4.30 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του 18χρονου Ασημάκη Διονυσόπουλου στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στον Πύργο, στο Α’ Κοιμητήριο της πόλης.

Η οικογένειά του, οι συγγενείς, οι συμμαθητές και οι φίλοι θα αποχαιρετήσουν το παλικάρι, που “έφυγε” πρόωρα από τη ζωή το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο τον Πύργο και την Ηλεία, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Η πτώση του από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στον ακάλυπτο, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη.

Μαθητής της τρίτης λυκείου, πρωταθλητής Ελλάδος στο Beach Volley ο Ασημάκης ετοιμαζόταν εντατικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρο και άδικα, για ένα νέο άνθρωπο, που είχε ελπιδοφόρα το μέλλον μπροστά του…

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας βόλεϊ για τον θάνατο του Ασημάκη Διονυσόπουλου

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 18χρονου αθλητή του βόλεϊ Ασημάκη Διονυσόπουλου. Ένα παιδί έγινε άγγελος.

Ο Ασημάκης ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου και ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του μάχη στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ παράλληλα ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο του στον αθλητισμό. Ως αθλητής του Κόροιβου Αμαλιάδας και ιδιαίτερα στο μπιτς βόλεϊ, είχε ήδη δείξει το μεγάλο του ταλέντο, κατακτώντας τον Αύγουστο του 2024 τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17.

Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένη από την τραγική αυτή απώλεια ενός νέου παιδιού που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και όνειρα να πραγματοποιήσει.

«Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στον σύλλογό του και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Καλό ταξίδι Ασημάκη. Το χαμόγελο και η αγάπη σου για το βόλεϊ θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας» δήλωσε ο Γιώργος Καραμπέτσος.

Η ανακοίνωση του Τμήματος Πετοσφαίρισης του Κοροίβου Αμαλιάδας

ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ …



Τι να γράψεις και τι να πεις…δεν υπάρχουν λόγια…



Η οικογένεια του βόλεΐ είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια ενός νέου παιδιού που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και όνειρα να πραγματοποιήσει,ένας αθλητής με ήθος και αρχές ένας πρωταθλητής ένα δικό μας παιδί ο Μάκης, δεν είναι πια μαζί μας.



Ενα παιδί 18 χρόνων με όνειρα και φιλοδοξίες ένα παιδί που χαμογελούσε συνέχεια… έφυγε άδικα και πρόωρα για τη γειτονιά των αγγέλων. Η εφορία του τμήματος,οι προπονητές και οι αθλητές μας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.



Καλό ταξίδι Ασημάκη…το χαμόγελο σου δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.

πηγη Ilialive

