Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Παιδική χαρά – ζούγκλα στην πλατεία Αγίας Τριάδος

Καταγγελίες για εικόνα εγκατάλειψης με χόρτα που ξεπερνούν το ένα μέτρο και παιχνίδια χαμένα μέσα στη βλάστηση

Η εικόνα που παρουσιάζει η παιδική χαρά στην πλατεία Αγίας Τριάδος στην Πάτρα προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως καταγγέλλει αναγνώστης στο thebest.gr, ο χώρος που προορίζεται για παιχνίδι και ψυχαγωγία μικρών παιδιών έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε «ζούγκλα». Τα χόρτα έχουν φτάσει, σύμφωνα με την περιγραφή, σε ύψος που ξεπερνά το ένα μέτρο, καλύπτοντας παιχνίδια και παγκάκια, τα οποία πλέον δύσκολα διακρίνονται.

Η εγκατάλειψη του χώρου δημιουργεί, όπως επισημαίνει, σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τα παιδιά που επιχειρούν να παίξουν εκεί, ενώ η εικόνα του χώρου δείχνει ότι έχει αφεθεί για μεγάλο διάστημα χωρίς καμία φροντίδα ή συντήρηση.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να καθαριστεί ο χώρος, να αποκατασταθούν τα παιχνίδια και να καταστεί ξανά ασφαλής για τα παιδιά και τις οικογένειες που επισκέπτονται την πλατεία.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παιδική Χαρά
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις