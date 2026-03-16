Παιδική χαρά – ζούγκλα στην πλατεία Αγίας Τριάδος

Καταγγελίες για εικόνα εγκατάλειψης με χόρτα που ξεπερνούν το ένα μέτρο και παιχνίδια χαμένα μέσα στη βλάστηση
Η εικόνα που παρουσιάζει η παιδική χαρά στην πλατεία Αγίας Τριάδος στην Πάτρα προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Όπως καταγγέλλει αναγνώστης στο thebest.gr, ο χώρος που προορίζεται για παιχνίδι και ψυχαγωγία μικρών παιδιών έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε «ζούγκλα». Τα χόρτα έχουν φτάσει, σύμφωνα με την περιγραφή, σε ύψος που ξεπερνά το ένα μέτρο, καλύπτοντας παιχνίδια και παγκάκια, τα οποία πλέον δύσκολα διακρίνονται.
Η εγκατάλειψη του χώρου δημιουργεί, όπως επισημαίνει, σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τα παιδιά που επιχειρούν να παίξουν εκεί, ενώ η εικόνα του χώρου δείχνει ότι έχει αφεθεί για μεγάλο διάστημα χωρίς καμία φροντίδα ή συντήρηση.
Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να καθαριστεί ο χώρος, να αποκατασταθούν τα παιχνίδια και να καταστεί ξανά ασφαλής για τα παιδιά και τις οικογένειες που επισκέπτονται την πλατεία.
