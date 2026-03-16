Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 11 χλ. ΒΑ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.