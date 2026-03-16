Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 11 χλ. ΒΑ της Λεπτοκαρυάς
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρό του εντοπίζεται 11 χλ. ΒΑ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.
ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ: Οι εκλεγμένοι σύνεδροι στην Αχαΐα - Όλα τα ονόματα
Ράγισαν καρδιές στον Πύργο στο «αντίο» του 18χρονου Μάκη - «Καλό ταξίδι, παλικάρι μου»
Ν. Φαρμάκης: «Ο Οδοντωτός δεν έχει χρώμα, έχει μόνο ράγες» - Κοινό Μέτωπο Διεκδίκησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την άμεση επαναλειτουργία του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr