Ν. Φαρμάκης: «Ο Οδοντωτός δεν έχει χρώμα, έχει μόνο ράγες» - Κοινό Μέτωπο Διεκδίκησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την άμεση επαναλειτουργία του

Σε εγρήγορση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του ΟΣΕ για επ' αόριστον αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού σιδηροδρόμου.

Σε ευρεία συνάντηση συντονισμού που συγκάλεσε σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, με τη συμμετοχή Βουλευτών, Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων, κατέστη σαφές πως ο Οδοντωτός αποτελεί “μοναδικό μνημείο ιστορίας πολιτισμού και ανάπτυξης άριστα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας”.

Κατά την εισήγησή του, ο Περιφερειάρχης, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή στη σύσκεψη, κατέθεσε την κατηγορηματική αντίθεση της Περιφέρειας στην απόφαση του ΟΣΕ, χαρακτηρίζοντάς την έωλη και ατεκμηρίωτη από τη στιγμή που δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα τεκμήρια για την απόδειξη της επικινδυνότητας. Ανέφερε ότι η απόφαση εγείρει ζητήματα αναλογικότητας, καθώς δεν προκύπτει ότι έχουν εξαντληθεί εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης όποιων κινδύνων.

Πρόσθεσε, ότι η ευθύνη διασφάλισης της υποδομής ανήκει στον ΟΣΕ, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας και όχι να προχωρά σε παύση υπηρεσιών.

Συνεχίζοντας ο Περιφερειάρχης, εξειδίκευσε στις προτάσεις της Περιφέρειας, που είναι οι εξής:

Άμεση έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), βάσει του Άρθρου 15 του Ν. 5220/2025, για τη νομική θωράκιση και τον καθορισμό ειδικού πλαισίου ασφαλείας και λειτουργίας, λαμβάνοντας υπ όψη τις ιδιαιτερότητες της γραμμής.

Χρήση σύγχρονων μέσων τηλεμετρίας, αισθητήρων και ηλεκτρονικής επιτήρησης της γραμμής.

Σύσταση Τεχνικής Eπιτροπής και ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή του ΟΣΕ, της Περιφέρειας, των Δήμων, του ΤΕΕ για την εκπόνηση πρωτοκόλλου ασφαλούς λειτουργίας υπό ειδικές συνθήκες (Smart Operation)

Με κεντρικό σύνθημα «Ο Οδοντωτός δεν έχει χρώμα, έχει μόνο ράγες», ο Περιφερειάρχης πρότεινε τη δημιουργία ενός «Κοινού Μετώπου Διεκδίκησης» από όλους τους τοπικούς φορείς. Ο στρατηγικός οδικός χάρτης περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός «Μόνιμου Παρατηρητηρίου Οδοντωτού», το οποίο θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλα και την ανάθεση στο Επιμελητήριο εκπόνησης «Μελέτης Κοινωνικοοικονομικού Αντικτύπου», ώστε να αποτυπωθεί το ημερήσιο κόστος της διακοπής για την τοπική οικονομία.

“Είμαστε διαθέσιμοι θα συμβάλουμε θεσμικά, αναπτυξιακά και με όποιον τρόπο χρειαστεί με βάση τις δυνατότητες μας για να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση” ανέφερε ο Περιφερειάρχης, ενώ επεσήμανε και την ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τα πορίσματα των γεωλογικών μελετών, όπως επίσης της διερεύνησης κινδύνων εφόσον υπάρχουν.

«Ο Οδοντωτός πρέπει να σφυρίξει ξανά. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να αποτελεί ζωντανό σύμβολο ανάπτυξης και ιστορίας, μετατρέποντας τη σημερινή κρίση σε ευκαιρία», πρόσθεσε.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, οι βουλευτές Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Σπύρος Τσιρώνης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Ασπιώτης, οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Αντιδήμαρχος Αιγιάλειας Βασίλης Χριστόπουλος, ο προέδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θόδωρος Λουλούδης, ο πρόεδρος του περιφερειακού παρατήματος Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, οι Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, Τουρισμού Πάνος Σακελλαρόπουλος, Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης ΠΔΕ Γιώργος Τελώνης το Μέλος Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό Κώστας Οικονόμου, περιφερειακοί σύμβουλοι κι εκπρόσωποι φορέων.