Κλιμάκωση των μπλόκων φαίνεται πως σχεδιάζουν οι αγρότες - Σε εξέλιξη η συνεδρίαση στη Νίκαια

Στη Νίκαια συνεδριάζουν αγρότες από τα περισσότερα μπλόκα στην Ελλάδα προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους μετά και τη δημόσια πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για συνάντηση μαζί τους στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας.

Σε ματαίωση της συνάντησης που έχει προτείνει ο πρωθυπουργός για την Δευτέρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου οδηγούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές, που συντάσσουν λίστα με τα αιτήματά τους για να την αποστείλουν στον πρωθυπουργό προσδοκώντας την απάντησή του πριν από το όποιο ραντεβού.

Εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν σε δημοσιογράφους πριν την έναρξη της συνάντησης παρουσιάστηκαν με σκληρή θέση με τον αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα, να τονίζει ότι «είμαστε αποφασισμένοι εφόσον ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας η σύσκεψη να τους στείλουμε τα αιτήματα και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις».

«Θα πάμε σε διάλογο αν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να βρεθεί πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ο πρωθυπουργός στα αιτήματα. αλλιώς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση θέλει δύο, ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα και έκλεισε μόνος το ραντεβού» συνέχισε και κατέληξε: «ο πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει παρέμβαη για να έχουμε βάση για να ξεκινήσει διάλογος αλλά θα πρέπει να να αρωτηηθεί αν επιζητεί λύσεις».