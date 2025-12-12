Πόσο κοστίζει να γεμίσω το ντεπόζιτο στην Πάτρα

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές καυσίμων το 2025;

Τα καύσιμα είναι ένα μεγάλο σταθερό έξοδο του αυτοκινήτου που κοστίζει αρκετά χρήματα ανά μήνα, ανάλογα με το όχημα σου, τις διαδρομές που κάνεις αλλά και το πρατήριο στο οποίο πηγαίνεις. Το Pricefox, η πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου, όπου μπορείς να βρεις την αποκλειστική ασφαλιστική κάλυψη λανθασμένου καυσίμου, έψαξε και βρήκε που κυμαίνονται οι τιμές καυσίμων για το 2025. Συγκεκριμένα σύγκρινε τιμές για τα εξής καύσιμα: ● Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων ● Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων ● Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) ● Υγραέριο κίνησης (LPG) Οι τιμές έχουν συλλεχθεί από πραγματικές τιμές από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του τρέχοντος μήνα για τις 6 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας: ● Αθήνα ● Θεσσαλονίκη ● Πάτρα ● Λάρισα ● Βόλο ● Ηράκλειο Κρήτης Πώς διαμορφώνονται οι τιμές καυσίμων το 2025; Το 2025, οι τιμές των καυσίμων έχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2024. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η απλή αμόλυβδη βενζίνη διαμορφώνεται γύρω στα 1,76 €/λίτρο, ελάχιστα φθηνότερη από πέρσι, περίπου 0,02 €/λ κάτω. Το ίδιο ισχύει και για την ενισχυμένη αμόλυβδη, η οποία κοστίζει κατά μέσο όρο 1,95€/λίτρο, μόλις 0,01€ φθηνότερη από πέρυσι. Στο diesel η εικόνα είναι ακόμη πιο σταθερή. Η μέση τιμή το 2025 βρίσκεται κοντά στα 1,57 €/λίτρο και ουσιαστικά κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι, αν οδηγείς πετρελαιοκίνητο, δεν βλέπεις κάποια ουσιαστική διαφορά στο ποσό που αφήνεις στο πρατήριο. Το LPG (υγραέριο) είναι το μόνο καύσιμο όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι πληρώνεις περισσότερο. Η μέση τιμή φτάνει περίπου τα 0,98 €/λίτρο, δηλαδή γύρω στα 0,05 €/λ πάνω από το 2024. Για κάποιον που στηρίζεται στο υγραέριο για οικονομία, αυτή η αύξηση αρχίζει να γίνεται αισθητή σταδιακά μέσα στη χρονιά. Ποιες διαφορές βλέπω στις τιμές καυσίμων ανά πόλη;

Οι μέσες τιμές δεν λένε όλη την αλήθεια. Ανά πόλη, το πόσο κοστίζει να γεμίσει το ντεπόζιτο αλλάζει αρκετά. Αθήνα: οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Στην Αθήνα βλέπεις τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με το 2024. Η απλή αμόλυβδη φτάνει περίπου τα 1,78 €/λ, ενώ πέρυσι ήταν κατα 0,07€ φθηνότερη,η 100άρα κινείται κοντά στα 1,98 €/λ, ενώ το diesel αγγίζει περίπου τα 1,69 €/λ, 0,12€/λ ακριβότερο από πέρυσι. Όλα τα καύσιμα εκτός από το υγραέριο (LPG) κινούνται πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, γι’ αυτό και το γέμισμα του ντεπόζιτου στην Αττική βγαίνει αισθητά πιο ακριβό σε σχέση με άλλες μεγάλες πόλεις. Θεσσαλονίκη: τα πιο φθηνά καύσιμα

Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές είναι οι πιο οικονομικές στην έρευνα. Η απλή αμόλυβδη κινείται γύρω στα 1,73 €/λ, λίγο χαμηλότερα από πέρυσι και κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ενώ η 100άρα είναι περίπου στα 1,85 €/λ. Το diesel διαμορφώνεται κοντά στα 1,54 €/λ (περίπου 0,06 €/λ ακριβότερο από πέρσι), αλλά και πάλι παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο όρο, κάτι που κάνει το γέμισμα του ντεπόζιτου στη Θεσσαλονίκη από τα πιο οικονομικά στην Ελλάδα. Πάτρα: κοντά στον πανελλαδικό μέσο όρο

Στην Πάτρα οι τιμές κινούνται πολύ κοντά στην πανελλαδική εικόνα. Η απλή αμόλυβδη φτάνει περίπου τα 1,75 €/λ, μόλις 0,01 €/λ υψηλότερα από πέρσι και σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο, ενώ η 100άρα είναι κοντά στα 1,96 €/λ. Το diesel αγγίζει περίπου τα 1,59 €/λ, περίπου 0,04 €/λ ακριβότερο από πέρυσι και ελαφρώς πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, οπότε το κόστος γεμίσματος είναι μεν διαχειρίσιμο, αλλά όχι από τα πιο χαμηλά της έρευνας. Λάρισα: μικρές μεταβολές, σχετικά οικονομικές τιμές

Στη Λάρισα οι μεταβολές σε σχέση με το 2024 είναι ήπιες. Η απλή αμόλυβδη διαμορφώνεται γύρω στα 1,75 €/λ, περίπου 0,03 €/λ φθηνότερα από πέρσι και ελαφρώς κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Το diesel κίνησης βρίσκεται κοντά στα 1,56 €/λ, με μικρή αύξηση περίπου 0,02 €/λ σε σχέση με το 2024 και τιμή πολύ κοντά στον μέσο όρο, κάτι που κάνει τη Λάρισα μια σχετικά ισορροπημένη, και ελαφρώς οικονομική, επιλογή στο κομμάτι των καυσίμων.

Βόλος: ακριβή βενζίνη και τσιμπημένο diesel

Στον Βόλο το γέμισμα του ντεπόζιτου βγαίνει πιο ακριβό σε σχέση με άλλες πόλεις. Η απλή αμόλυβδη φτάνει περίπου τα 1,79 €/λ, περίπου 0,02 €/λ πιο ακριβή από πέρσι και ξεκάθαρα πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Το diesel κινείται γύρω στα 1,58 €/λ, με άνοδο περίπου 0,10 €/λ σε σχέση με το 2024 και επίσης λίγο πάνω από τον μέσο όρο. Κρήτη (Ηράκλειο): φθηνότερη βενζίνη, ακριβότερο diesel και υγραέριο

Στο Ηράκλειο η απλή αμόλυβδη κυμαίνεται περίπου στα 1,79 €/λ, με μείωση γύρω στα 0,04 €/λ σε σχέση με πέρσι, αλλά παραμένει πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Αντίθετα, το diesel φτάνει περίπου τα 1,61 €/λ, περίπου 0,03 €/λ ακριβότερο από το 2024 και αρκετά πάνω από τον μέσο όρο, ενώ και το υγραέριο (LPG) είναι το ακριβότερο της έρευνας ξεπερνώντας το 1€/λ. Έτσι, παρότι η βενζίνη δίνει μια μικρή ανάσα, όποιος κινείται με diesel ή LPG στην Κρήτη συνεχίζει να πληρώνει αισθητά παραπάνω για να γεμίσει το ντεπόζιτο. Πόσο κοστίζει να γεμίσω το ντεπόζιτο ανάλογα με το αυτοκίνητό μου;

Οι διαφορές δεν είναι μόνο γεωγραφικές. Παίζουν ρόλο και: ● Το είδος καυσίμου ● Η χωρητικότητα ντεπόζιτου του αυτοκινήτου Στους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε: ● Μέση τιμή 1,76 €/λ για απλή αμόλυβδη ● Μέση τιμή 1,57 €/λ για diesel κίνησης και ενδεικτικές κατηγορίες αυτοκινήτων: ● Μικρά πόλης: 40–50 λίτρα ● Μεσαία sedan / hatchback: 50–60 λίτρα ● Μεγάλα SUV / Crossover: 60–75 λίτρα ● Σπορ / Μεγάλα sedan: 65–80+ λίτρα Πόσο πληρώνω για γέμισμα με απλή αμόλυβδη ανά κατηγορία;