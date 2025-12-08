Καύσιμα: Γιατί αυξάνονται από το 2026- Τι θα πράξει η Ελλάδα

Προ των πυλών είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα. Τι ακριβώς ισχύει;

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη σχετική απόφαση που αφορά στα Πιστοποιητικά Εξοικονόμησης Ενέργειας («ΠΕΕ») και να την εφαρμόσουν.

Αφορούν στην προσπάθεια για εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας γενικότερα στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αντίστοιχη μείωση του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα και στον περιορισμό της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα για τα προσεχή χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η επιπλέον επιβάρυνση θα είναι περίπου 16-17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, κατά μέσο όρο, όταν για το 2025 η επιπλέον επιβάρυνσή ήταν περίπου 11 λεπτά του ευρώ (μέσος όρος).

Τι θα κάνει η Ελλάδα

Στην Ελλάδα, προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει κάποια αντίστοιχη απόφαση της Κυβέρνησης για επιπλέον επιβάρυνση της τιμής των καυσίμων ανά λίτρο στην αντλία λόγω της εφαρμογής της ευρωπαϊκής απόφασης για τη συμμόρφωση της Ελλάδας βάσει των Πιστοποιητικών Εξοικονόμησης Ενέργειας.