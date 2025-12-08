Back to Top
Γιώργος Λιάνης: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν σκοπεύει να βάλει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός- Δε βιάζεται

Το ΠΑΣΟΚ χάρισε 15 χρόνια ευτυχίας στους Έλληνες» είπε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Λιάνης

Ο Γιώργος Λιάνης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, στο βιβλίο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, στη δική του πολιτική διαδρομή, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ.

Όπως δήλωσε, ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε και παραμένει φίλος του, κάτι που εξηγεί την παρουσία του στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη». Ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε το βιβλίο ενδιαφέρον.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι φίλος μου, μιλάμε και ήξερα νωρίτερα για το βιβλίο. Η Ιθάκη είναι μία ωραία ιδέα. Ο Τσίπρας συνδιαλέγεται με το ποίημα μέσα από έναν ψίθυρο με τον εαυτό του. Δεν σκοπεύει να βάλει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, δεν βιάζεται».

«Ο Αλέξης Τσίπρας εξέθεσε συντρόφους του, αλλά αυτά τα πρόσωπα δεν τον κρατάνε από πουθενά. Δεν έχει προσωπικό σκάνδαλο να τον βαρύνει και αυτό είναι σημαντικό».

Για το ΠΑΣΟΚ δήλωσε πως είναι το πιο αδικημένο κόμμα στη Βουλή, ενώ συμπλήρωσε πως το κόμμα «χάρισε 15 χρόνια ευτυχίας στους Έλληνες».

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε την αθανασία με το μέρος του και δεν βλέπω να υπάρχει άλλος στον ορίζοντα. Υπάρχει λειψανδρία στην Ελλάδα και το εγχείρημα του Τσίπρα θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ενός ανδρός αρχή», είπε.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γιώργος Λιάνης ΠΑΣΟΚ Αλέξης Τσίπρας

Ειδήσεις