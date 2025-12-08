Παναγιώτης Μεταξάς: «Θα είμαι ο δικηγόρος όλων των δικηγόρων της Πάτρας»

Επικράτησε στον β’ γύρο της εκλογικής διαδικασίας, συγκεντρώνοντας 267 ψήφους έναντι 251 του ανθυποψηφίου του Φάνη Παπαναγιωτάκη
«Θα είμαι ο δικηγόρος όλων των δικηγόρων της Πάτρας». Με αυτή τη φράση, που σηματοδότησε τη νέα του θητεία, ο Παναγιώτης Μεταξάς κάνοντας τις πρώτες του δηλώσεις στο thebest.gr, λίγη ώρα μετά την εκλογή του, στην προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.
Ο κ. Μεταξάς επικράτησε στον β’ γύρο της εκλογικής διαδικασίας, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, συγκεντρώνοντας 267 ψήφους έναντι 251 του ανθυποψηφίου του Φάνη Παπαναγιωτάκη. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από υψηλό ενδιαφέρον, έντονη συμμετοχή και κλίμα συναδελφικότητας, ενώ το αποτέλεσμα κρίθηκε με μικρή, αλλά καθοριστική διαφορά.
Στις πρώτες του δηλώσεις, ο νέος πρόεδρος εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς το σώμα: «Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που με εμπιστεύτηκαν. Η επιλογή τους με τιμά ιδιαίτερα και μου δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Προσδοκώ να κάνουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο έργο στον Δικηγορικό μας σύλλογο».
Ο ίδιος υπογράμμισε πως η επόμενη ημέρα απαιτεί ενότητα και συλλογική προσπάθεια, καθώς, όπως σημείωσε «είναι πολλά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε». Τέλος δεν παρέλειψε να απευθύνει και κάλεσμα ενότητας, υπογραμμίζοντας: «Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι. Ο σύλλογος έχει ανάγκη τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων μας».
