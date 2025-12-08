Back to Top
Πάτρα: Τα «deal» για κτίρια- φιλέτα στο κέντρο από γνωστό επιχειρηματία

Ποια αγόρασε και πως θα τα αξιοποιήσει

Νέες επενδύσεις στο κέντρο της πόλης φέρνει γνωστός Πατρινός επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στη διανομή τροφίμων και ποτών.

Μετά την απόκτηση του κτιρίου του Public, προχώρησε στην αγορά δύο ακόμη ιστορικών κτιρίων στο κέντρο της πόλης.

Το πρώτο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πατρέως και Μαιζώνος, το πρώην κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς, ένα από τα πιο «φιλέτα» σημεία στο κέντρο. Το δεύτερο κτίριο, στην οδό Αγίου Νικολάου 45, είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης και αποτελεί εμβληματικό σημείο της περιοχής, σύμφωνα με την εφημερίδα "Γνώμη".

Ο επιχειρηματίας βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων και αλυσίδων για την εκμίσθωση των κτιρίων, ενώ έχει στόχο την ανάπλαση του κτιρίου στην Αγίου Νικολάου, προσφέροντας στην Πάτρα ένα νέο «κόσμημα» στην καρδιά της πόλης και αναβαθμίζοντας περαιτέρω το εμπορικό και πολιτιστικό της κέντρο.

