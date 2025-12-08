Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα πάρουν παραπάνω χρήματα

Έως τις 19 Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων. Ποιοι θα πάρουν παραπάνω χρήματα και πώς καθορίζεται το ποσό;

Ως ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό λαμβάνεται η 10η Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της τελευταίας ημέρας εργασίας. Η περίοδος που καθορίζει το δικαίωμα στο δώρο είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου. Όσοι εργάστηκαν συνεχώς το διάστημα αυτό λαμβάνουν ολόκληρο το Δώρο.

Για όσους απασχολήθηκαν λιγότερο, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά: για κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν 2/25 του μισθού ή δύο ημερομίσθια.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Μόνο με τραπεζική εντολή, τι ισχύει με τα μετρητά

Το Δώρο Χριστουγέννων 2025 πρέπει να πληρωθεί με απευθείας κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η καταβολή του δώρου σε είδος, όπως π.χ. είναι οι διατακτικές (σ.σ. κουπόνια) για το σούπερ μάρκετ, παρά μόνο σε μετρητά.

Ωστόσο, τα μετρητά πρέπει να κατατεθούν στην τράπεζα και δεν επιτρέπεται να δοθούν στο χέρι. Προσοχή! Ο εργοδότης καλείται να γράψει στην αιτιολογία ότι πρόκειται για το Δώρο Χριστουγέννων 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον υπάρξει έλεγχος, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στην επιχείρηση.

Το ΚΕΠΕΑ και η ΓΣΕΕ υπενθυμίζουν ότι σε καμία περίπτωση ο εργοδότης δεν μπορεί να ζητήσει πίσω το δώρο από τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα μετά την καταβολή του ποσού.

Δώρο Χριστουγέννων 2025 και υπολογισμός

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαίου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας,, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Τι ισχύει σε παραίτηση και απόλυση

Τι ισχύει με το Δώρο Χριστουγέννων σε περιπτώσεις που υπάρχει παραίτηση ή απόλυση;Όπως επισημαίνουν στον αναλυτικό τους οδηγό οι ΓΣΕΕ/ΚΕΠΕΑ, όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν παραιτηθεί ή απολυθεί, δικαιούνται να πάρουν Δώρο Χριστουγέννων 2025, αρκεί να υπάρχει η ακόλουθη προϋπόθεση: Η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση να έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου 2025 και μετά (σ.σ. περίοδος που ξεκινά ο υπολογισμός του δώρου) και να έχει διακοπεί μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2025. Σε αυτήν την περίπτωση δικαιούνται ένα μέρος από το δώρο, με το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό και θα εμφανιστεί στο ΑΤΜ να μεγαλώνει όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια παραμονής στην επιχείρηση βάσει του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος υπολογισμού.