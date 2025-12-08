Πανεπιστήμιο Πατρών: Η τελετή Αναγόρευσης του Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, η τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε κορυφαία ακαδημαϊκή στιγμή για την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς αναγνωρίστηκε η πνευματική, κοινωνική και επιστημονική συμβολή του τιμώμενου ιεράρχη.

Η έναρξη της τελετής πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα, ο οποίος υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο με θερμά λόγια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα.

Ο Πρύτανης επισήμανε: «Σεβασμιώτατε, η πανεπιστημιακή μας κοινότητα σας υποδέχεται με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση. Με τη σημερινή τελετή τιμούμε έναν διακεκριμένο ιεράρχη, έναν θεολόγο και πανεπιστημιακό διδάσκαλο, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διακονία της Εκκλησίας, της γνώσης και στην προαγωγή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η παρουσία σας ανάμεσά μας υπενθυμίζει ότι η γνώση, όταν συνοδεύεται από προσήνεια, πνευματικότητα και κοινωνική ευαισθησία, δύναται να λειτουργήσει ως καταλύτης προόδου και δημιουργικής συνεισφοράς. Η αναγόρευσή σας σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αποτελεί αναγνώριση της συμβολής σας στην προώθηση της προσφοράς, του διαλόγου, της γνώσης και της οικουμενικότητας – θεμελιωδών αξιών που διέπουν το ακαδημαϊκό μας έργο.»

Στη συνέχεια, απηύθυναν χαιρετισμό ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουνετάς, καθώς και η Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Καθηγήτρια Ήρα Αντωνοπούλου. Και οι δύο ομιλητές ανέδειξαν τη συμβολή του Αρχιεπισκόπου στην προώθηση της παιδείας και στην προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος, κα Νίκη Γεωργιάδου, παρουσίασε το πολυσχιδές έργο του τιμώμενου και την ακαδημαϊκή του πορεία, ενώ ακολούθησε η ανάγνωση του ψηφίσματος και του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα από τον Πρύτανη.

Ακολούθησε η αναγόρευση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής σε Επίτιμο Διδάκτορα από την Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγήτρια Ήρα Αντωνοπούλου, και η επίδοση του επιτηβενίου από τον Πρύτανη, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα στον τιμώμενο.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος εκφώνησε στη συνέχεια ομιλία με τίτλο: «Ο ρόλος της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία».

Ο Σεβασμιώτατος ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών: «Θὰ ἤθελα, νὰ ἐκφράσω τὶς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μου πρὸς τὶς πρυτανικὲς ἀρχὲς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, τὸ ὁποῖο συμπληρώνει ἐφέτος 61 χρόνια ἀδιάλειπτης ἐπιστημονικῆς παρουσίας καὶ προσφορᾶς, γιὰ τὴν θερμὴ ὑποδοχή τους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ Τμῆμα Διοικητικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τεχνολογίας γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ μὲ ἀναγορεύσει ἐπίτιμο διδάκτορά του. Προερχόμενος καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα, γνωρίζω τὴ βαρύνουσα σημασία τοῦ ἐπίτιμου διδακτορικοῦ τίτλου καὶ γι᾽ αὐτὸ εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τὰ προσφιλῆ μέλη ΔΕΠ τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Τμήματος γιὰ τὴν τόσο τιμητικὴ αὐτὴ ἀπόφασή τους».

Στην ομιλία του ανέδειξε τη σημασία της θρησκευτικής πίστης για την ανθρώπινη ύπαρξη και την κοινωνική συνοχή, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία θρησκείας και επιστήμης μπορεί να συμβάλει ουσιωδώς στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Ο Σεβασμιώτατος ολοκλήρωσε την ομιλία του επισημαίνοντας: «Ἡ μετανεωτερικότητα δὲν εἶναι ἐχθρὸς τῆς θρησκείας. Εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς κρίσης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναγέννησής της. Ἀπογυμνώνει τὴν πίστη ἀπὸ τά ἐξωτερικά της ἐρείσματα, ἀλλὰ ταυτόχρονα τὴν ἀπελευθερώνει ἀπὸ τὸν δογματισμό. Μέσα σὲ ἕναν κόσμο ὅπου τίποτα δὲν εἶναι ἀπόλυτο, ἡ πίστη δὲν μπορεῖ νὰ στηρίζεται σὲ βεβαιότητες. Ἀντίθετα, πρέπει νὰ ἐκφράζεται ὡς πράξη ἐλευθερίας, ἐμπιστοσύνης καὶ εὐθύνης. Η θρησκεία στὴ μετανεωτερικότητα δὲν ζητᾶ νὰ ἐπιβληθεῖ, ἀλλὰ νὰ συνομιλήσει γόνιμα καὶ δημιουργικά. Δὲν ὑπόσχεται ἀπαντήσεις, ἀλλὰ καλλιεργεῖ ἐρωτήματα. Δὲν σηματοδοτεῖ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ παρελθόν, ἀλλὰ τὴν ἀναζήτηση νοήματος μέσα στὴν αμφιβολία. Λειτουργεῖ προφητικά, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἁπλῶς παραγωγὸς καὶ καταναλωτής, ἀλλὰ καὶ φορέας πνευματικῆς ἀξιοπρέπειας. Τὸ ζητούμενο τοῦ 21ου αἰώνα εἶναι νὰ περάσουμε ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση τῆς ἀγορᾶς στὴν παγκοσμιοποίηση τῆς συνείδησης, δηλαδὴ ἀπὸ ἕναν κόσμο ὅπου ὅλα εἶναι ἐμπορεύματα, σὲ ἕναν κόσμο, ὅπου ὅλοι ἀναγνωρίζονται ὡς φορεῖς ἱερότητας. Ἡ θρησκεία, τότε, δὲν θὰ εἶναι ἁπλῶς μία κληρονομιά τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ μία πηγὴ διαρκοῦς πνευματικῆς ἀνανέωσης γιὰ τὴν παγκόσμια κοινότητα. Ἴσως, τελικά, αὐτὴ νὰ εἶναι καὶ ἡ οὐσία τῆς θρησκείας στὴ μετανεωτερικὴ εποχή: ὄχι μόνο μία θεωρία γιὰ τὸν Θεό, ἀλλὰ μία ὑπαρξιακὴ στάση ποὺ διατηρεῖ ζωντανὸ τὸ ἐρώτημα τοῦ νοήματος μέσα στὴ ρευστότητα τοῦ κόσμου».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από τον Βυζαντινό Χορό της «Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών», ο οποίος απέδωσε ύμνους σε απόλυτη αρμονία με τη πνευματική βαρύτητα της τελετής.

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Δικαιοσύνης και των Σωμάτων Ασφαλείας, πολυάριθμα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων Αντιπρυτάνεων, μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων και μελών ΔΕΠ και πλήθος κόσμου.

Η αναγόρευση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου αποτελεί σημείο αναφοράς για το Πανεπιστήμιο Πατρών και την πόλη της Πάτρας, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια, τον πλουραλισμό ιδεών, την κοινωνική προσφορά & αλληλεγγύη, καθώς και την πολύπλευρη συμβολή του Ιδρύματος στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.