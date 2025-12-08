"Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο": Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Συμπαράσταση στο Συνάνθρωπο

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 ομάδες μαθητών από το Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών συμμετείχαν, μαζί με άλλα σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Παράρτημα Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» (https://www.floga.org.gr/) σε πεζόδρομο στο κέντρο της Πάτρας.

Οι μαθητές μας καθοδηγούμενοι από εκπαιδευτικούς του Σχολείου, διέθεσαν τα προϊόντα που δημιούργησαν και ενημέρωναν τους πολίτες για το σκοπό της εκδήλωσης. Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η εικονική επιχείρηση και η ομάδα επιχειρηματικότητας του Αρσακείου Λυκείου, η οποία διέθεσε αρκετά προϊόντα επιδεικνύοντας την ευαισθησία και το κοινωνικό πρόσωπο της επιχείρησης.

Τους μαθητές καθοδήγησαν οι εκπαιδευτικοί: Κ. Γεωργίου, Α. Λάσκαρης Α. Λουκόπουλος, Σ. Σκιαδαρέσης, Παλυβού, Σ. Ρηγοπούλου, Ε. Τερζή, Α. Ψήνας και Κ. Μπαντζή.