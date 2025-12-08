Αγρότες: Kινητοποίηση στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου την Τετάρτη

Νέα κινητοποίηση προγραμματίζουν για την Τετάρτη στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας. Η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου στο Αγγελόκαστρο απευθύνει το σχετικό κάλεσμα.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκου Αγγελοκάστρου χαιρετίζει όλους του αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους κ.α., που έχουν βγει σε όλη την Ελλάδα στα μπλόκα διεκδικώντας αγωνιστικά να παραμείνουν στην παραγωγή και στα χωριά τους.

Ταυτόχρονα, καλούμε όλους τους συναδέλφους στην περιοχή μας να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο το μπλόκο, τα περιθώρια και οι δυνατότητες είναι ακόμα μεγάλα! Η Συντονιστική Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση της, αποφάσισε τα εξής:

Απευθύνουμε κάλεσμα στήριξης του αγώνα και των αιτημάτων μας, σε όλους τους φορείς της περιοχής, με συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του μπλόκου αύριο Τρίτη 9 Δεκέμβρη, στις 8μμ.

Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής όλου του λαού στην κινητοποίηση την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη, στις 11πμ, στα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!»