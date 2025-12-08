Παγιωμένες εδώ και μήνες οι τιμές, της απλής αμόλυβδης βενζίνης και του diesel κίνησης, στην Πάτρα - Δείτε τις τιμές - ΦΩΤΟ

Τα παλαιότερα δραστικά "πάνω - κάτω" στην τιμή της απλής αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης φαίνεται πως τους τελευταίους μήνες έχουν σταματήσει και οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί.

Οι τιμές στην Πάτρας για την απλή αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 1.739 έως 1.759 ευρώ το λίτρο. Το diesel κίνησης διατίθεται στην Πάτρα με τιμές που ξεκινούν από 1.450 ευρώ το λίτρο και φθάνουν έως 1.749 ευρώ το λίτρο.

Στα πρατήρια της Πάτρας -την Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025- βρίσκει κανείς την αμόλυβδη 95 οκτανίων από 1.659 έως 1.839 το λίτρο. Ακόμη και διαφορετικές εταιρείες φαίνεται πως συγκλίνουν μεταξύ τους μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό της τιμής ενώ φθηνότερα βρίσκει κανείς την απλή αμόλυβδη σε ελεύθερα πρατήρια.

Εξάλλου οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται για τις τιμές ανα περιοχή και πρατήριο, στη σελίδα του παρατηρητηρίου υγρών καυσίμων του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.