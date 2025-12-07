Πάτρα: Που θα γίνει διακοπή νερού τη Δευτέρα

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ
Εργασίες αντικατάστασης δικτύου υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.
Λόγω των εργασιών, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην οδό Ακρωτηρίου από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο ρεύμα εισόδου από την οδό Σαμοθράκης έως την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου.
Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
