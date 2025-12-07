Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Που θα γίνει διακοπή νερού τη Δευτέρα

Πάτρα: Που θα γίνει διακοπή νερού τη Δευτέρα

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ

Εργασίες αντικατάστασης δικτύου υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. 

Λόγω των εργασιών, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει πλημμελής έως και  πλήρης διακοπή υδροδότησης στην οδό Ακρωτηρίου από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο ρεύμα εισόδου από την οδό Σαμοθράκης έως την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΔΕΥΑΠ Διακοπή Νερού

Ειδήσεις