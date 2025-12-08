Επιμελητήριο Αχαΐας – Γενική Συνέλευση ΚΕΕΕ στην Πάτρα: Καίριος ρόλος των Επιμελητηρίων στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη στήριξη των ΜμΕ

"Με ευρεία συμμετοχή θεσμικών, πολιτικών και επιχειρηματικών φορέων πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), τις οποίες κήρυξαν ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γιάννης Βουτσινάς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρος Λουλούδης, απευθύνοντας κάλεσμα για ουσιαστικό διάλογο και συλλογική δράση απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αχαΐας και συνεχίζει:

«Με σχέδιο και συλλογική βούληση μπορούμε να πάμε μπροστά, παρά τις πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος, τον πληθωρισμό, τη γραφειοκρατία και τις δυσκολίες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών εργαλείων, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Βουτσινάς κατά την έναρξη των εργασιών.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης χαρακτήρισε την επιλογή της Πάτρας για τη συνέλευση ως τιμή και ευθύνη για τον φορέα, ενώ στην ομιλία του για την περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίασε το παράδειγμα της Αχαΐας με τη «διπλή απόκλιση» που βιώνει η περιοχή, η οποία αν και διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και δομές, έχει ανεπαρκή διάχυση της ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές: «Απαιτείται ουσία και πολιτική, όχι απλή απαρίθμηση μέτρων» ανέφερε, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του Επιμελητηρίου στο συνολικό σχέδιο περιφερειακής ανάταξης.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας του πρωτογενούς τομέα με τα Επιμελητήρια, επισημαίνοντας ότι η διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την επιχειρηματικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Ιάσων Φωτήλας, αναφέρθηκε στον ρόλο των Επιμελητηρίων ως «πυξίδα και επιταχυντή ανάπτυξης», ενώ παρέστησαν και παρενέβησαν οι ευρωβουλευτές κ. Γιώργος Αυτιάς και κ. Γιάννης Μανιάτης, με έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο των Επιμελητηρίων στη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, έθεσε τη βάση για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο χωρίς διαχωρισμούς μεγέθους, τονίζοντας πως μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν ισότιμα στην παραγωγή πλούτου, με την Περιφέρεια να διαθέτει εργαλεία στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης ο δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ κ. Σπύρος Τσιρώνης και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, κ. Στέφανος Κασσελάκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον ρόλο των Επιμελητηρίων και στην ανάγκη για μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Επίσης χαιρέτισε τις εργασίες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Κατσανιώτης.

Στο πάνελ με θέμα «Η περιφερειακή ανάπτυξη και η Αχαΐα ως παράδειγμα περιοχής σε διπλή απόκλιση», με τη συμμετοχή του γενικού διευθυντή του ΙΟΒΕ κ. Νίκου Βέττα, του προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Θεόδωρου Λουλούδη και του αντιπροέδρου του ΕΦΕΠΑΕ και προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή, αναλύθηκαν οι μοχλοί ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Στο τελευταίο πάνελ της πρώτης ημέρας συζητήθηκαν οι προοπτικές συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων σε προγράμματα αμυντικού εξοπλισμού.

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με χαιρετισμό του κ. Λουλούδη και τη δέσμευση του κ. Βουτσινά ότι το 2026 θα αποτελέσει «χρονιά δράσης, εξυγίανσης και αναγέννησης» για την ΚΕΕΕ, η οποία –όπως ανέφερε– ενώνει και εκπροσωπεί 900.000 επιχειρήσεις και αποτελεί βασικό συνομιλητή με το κράτος, τις τράπεζες και την Ευρώπη.

Μήνυμα απέστειλε από την Αμερική ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι ο θεσμικός ρόλος των Επιμελητηρίων αναβαθμίζεται διαρκώς, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νέου νόμου. Ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων κ. Βασίλης Σιαδήμας αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης της επιχειρηματικότητας, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και πρώην ηγεσίες της ΚΕΕΕ.

«Κανένα Επιμελητήριο δεν μπορεί να επιτύχει μόνο του», υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, υπογραμμίζοντας: «Χρειάζεται η συνεργασία όλων, ο συντονισμός και η ενιαία διεκδικητική φωνή σε όλα όσα μας ενώνουν. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελεί τον σταθερό εκείνο φορέα που συνθέτει τις ανάγκες όλων των περιοχών και τις μετατρέπει σε τεκμηριωμένες προτάσεις προς την Πολιτεία». Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος ως εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου Κλεομένης Μπάρλος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον επιμελητηριακό χώρο, καθώς και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στα βήματα εκκαθάρισης και εξυγίανσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση με δεδομένα του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας επιβεβαιώνει, μέσα από τη φιλοξενία και την ενεργό συμβολή του στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ, τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, ενισχύουν τη μικρομεσαία επιχείρηση και τοποθετούν την Αχαΐα στο επίκεντρο των εξελίξεων για την περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, είχε δημιουργηθεί ένα παράλληλο πρόγραμμα για τους συνοδούς των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων της χώρας, όπου μεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη και την αγορά της και να επισκεφθούν το Καρναβαλικό εργαστήρι, αλλά και τοπόσημα όπως ο Άγιος Ανδρέας και η Achaia Clauss.