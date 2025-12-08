Αχαΐα: Συγκέντρωση για τον Οδοντωτό στο Διακοπτό - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Το παρών δίνουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι δήμαρχοι Αιγιαλείας κ. Ανδριόπουλος και Καλαβρύτων κ. Παπαδόπουλος, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων και των δυο δήμων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο.

Σήμερα Δευτέρα πραγματοποιείται μια συμβολική διαδρομή με τον Οδοντωτό, με τη συμμετοχή της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στελεχών των δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Η συγκέντρωση των συμμετεχόντων έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στο Διακοπτό, από όπου θα αναχωρήσουν για τα Καλάβρυτα. Εκεί, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ ο εμπορικός κόσμος της πόλης συμμετέχει με καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως είχαν ανακοινώσει, σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγιάλειας και Καλαβρύτων, κλιμακώνουν τον αγώνα τους για τη διάσωση και συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Στο πλαίσιο αυτό απηύθυναν ανοικτό κάλεσμα σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν ενεργά και σε κοινή τους επιστολή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Αιγιάλειας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μεταξύ άλλων επεσήμαναν:

«Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις κινητοποιήσεις μας, αξιώνοντας με αποφασιστικότητα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να διεκδικήσουμε από κοινού το αυτονόητο: Τον τερματισμό της υποβάθμισης ενός μνημείου που διατρέχει ίσως την ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη. Η σημερινή κατάσταση, με τη μείωση των δρομολογίων μόλις σε δύο την ημέρα, έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής μας.



Οι διεκδικήσεις μας είναι ξεκάθαρες και αδιαπραγμάτευτες:

•Να μην υπάρξει περιστολή των δρομολογίων.

•Να επαναπροσδιοριστεί η συχνότητα και οι ώρες των δρομολογίων ώστε να εξυπηρετούν ουσιαστικά την επισκεψιμότητα, αλλά και τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων που καθημερινά χρησιμοποιούν τον Οδοντωτό για τις μετακινήσεις τους.

•Να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής, αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, καθώς και η απαραίτητη συντήρηση του τροχαίου υλικού με παράλληλη πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού.