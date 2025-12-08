Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ολυμπία Οδός- αγρότες: Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Πατρών- Πύργου

Ολυμπία Οδός- αγρότες: Άνοιξε ο αυτοκινη...

Άρση εκτροπής κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας

Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος της Πατρών- Πύργου όπου είχε στηθεί αγροτικό μπλόκο στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. 

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε αρση της εκτροπής κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά επί του αυτοκινητοδρόμου. Παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου- εξόδου του κόμβου Κιάτου.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρών Πύργου Αγρότες Ολυμπία Οδός

Ειδήσεις