Ολυμπία Οδός- αγρότες: Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Πατρών- Πύργου

Άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος της Πατρών- Πύργου όπου είχε στηθεί αγροτικό μπλόκο στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε αρση της εκτροπής κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά επί του αυτοκινητοδρόμου. Παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου- εξόδου του κόμβου Κιάτου.