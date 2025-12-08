Ανενεργά τα φανάρια στη συμβολή της Αράτου με την Κορίνθου, στο κέντρο της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Μία ακόμη βλάβη στα κουρασμένα - όπως αποδεικνύεται - φανάρια της Πάτρας και μάλιστα στο κέντρο της πόλης.

Στη συμβολή της οδού Αράτου με την Κορίνθου τα φανάρια είναι νεκρά και στους δύο δρόμους. Δεν λειτουργούν ούτε παλλόμενα. Οι οδηγοί που κινούνται και στους δύο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην προτεραιότητα.

Στο σημείο εκτελούνται εργασίες και από συνεργεία.