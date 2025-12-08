Σήμερα η μεγάλη διαδρομή διαμαρτυρίας για την «επιβίωση» του Οδοντωτού

Σήμερα Δευτέρα πραγματοποιείται μια συμβολική διαδρομή με τον Οδοντωτό, με τη συμμετοχή της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στελεχών των δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Η συγκέντρωση των συμμετεχόντων έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στο Διακοπτό, από όπου θα αναχωρήσουν για τα Καλάβρυτα. Εκεί, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ ο εμπορικός κόσμος της πόλης συμμετέχει με καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων.

Η κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ενώ προέκυψε μετά την αναβολή της επίσκεψης του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Στόχος των φορέων είναι να αναδειχθεί η οριακή λειτουργία του Οδοντωτού και να ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για την επιβίωσή του πριν τα Χριστούγεννα.

Στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Καλαβρύτων δείχνουν ότι η μείωση των δρομολογίων από την 1η Νοεμβρίου 2025 οδήγησε σε πτώση 60% της επισκεψιμότητας της περιοχής, με σοβαρές συνέπειες για την τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, πρότεινε τη δημιουργία κοινού μετώπου με τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια, με στόχο τη διεθνοποίηση του προβλήματος. Μετά την κινητοποίηση, αντιπροσωπεία φορέων, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, θα επισκεφθεί τον ΟΣΕ, την Hellenic Train και το Υπουργείο Μεταφορών.

Οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα τρένο, αλλά οικονομικός πνεύμονας και σύμβολο της περιοχής, κρίσιμος για την ανάπτυξη και την ταυτότητα των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής.