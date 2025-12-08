Ουκρανία: Συνομιλίες Ζελένσκι- Ευρωπαίων ενώ η Μόσχα βρίσκει «ευθυγράμμιση ασφαλείας» με τις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντάται στο Λονδίνο με τους συμμάχους της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία, ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ενώ οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ βρίσκονται σε «πραγματικά κρίσιμη στιγμή».

Μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον οικοδεσπότη Κιρ Στάρμερ, θέτουν και πάλι ως επίκεντρο των διαβουλεύσεων την ασφάλεια και την αυτοδιάθεση της Ουκρανίας, την ώρα που τρεις ημέρες αμερικανο – ουκρανικών διαβουλεύσεων στο Μαϊάμι, κατέληξαν σε δήλωση ότι μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι «πολύ κοντά».

«Αγκάθια» παραμένουν το μέγεθος του ουκρανικού στρατού μετά το τέλος της σύγκρουσης με τη Μόσχα και ο ρωσικός έλεγχος του Ντονμπάς, σύμφωνα με την αμερικανική διπλωματία. «Αν διευθετήσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, τα υπόλοιπα θα πάνε αρκετά καλά», δήλωσε στο Reuters ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

Η Μόσχα εξέφρασε λίγες ώρες νωρίτερα δήλωσε ικανοποίηση για το νέο δόγμα ασφαλείας που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «σε μεγάλο βαθμό συμβατό» με το όραμα της Μόσχας.

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, όχι μόνο δεν θεωρεί τη Ρωσία απειλή για την Ευρώπη, αλλά προειδοποιεί επίσης ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια «πολιτισμική διαγραφή και ότι η Ουάσινγκτον θέλει να αποκαταστήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία.

«Οι προσαρμογές που βλέπουμε αντιστοιχούν από πολλές απόψεις στο όραμά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης όταν ρωτήθηκε για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς για τη δέσμευση στο έγγραφο των ΗΠΑ να τερματιστεί «η αντίληψη περί ΝΑΤΟ ως μια διαρκώς επεκτεινόμενη συμμαχία», ο Πεσκόφ είπε ότι είναι ενθαρρυντική.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ Γουίτκοφ και Κούσνερ χαρακτήρισαν εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τον ανώτερο διαπραγματευτή της Ουκρανίας Rustem Umerov στο Μαϊάμι. Ωστόσο, από τη Ντόχα, οΝτόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».