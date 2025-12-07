Επίθεση Σαμαρά με φόντο τα μπλόκα: «Η κυβέρνηση τα έκανε χειρότερα, χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα»

Στο πλευρό των αγροτών τάχθηκε ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα (07.12.2025) εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης για τον τρόπο που χειρίζεται τις αντιδράσεις τους αλλά και τα μπλόκα που έχουν στήσει σε κάθε άκρη της χώρας.

Σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να ρίξει το βλέμμα της στην κοινωνία και στους αγρότες που αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους και δεν αντιδρούν απλά για τις καθυστερήσεις της καταβολής των επιδοτήσεων ή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς διευκρινίζει πως η κυβέρνηση αντί να αντισταθεί έκανε την κατάσταση χειρότερη.

Ο Αντώνης Σαμαράς διευκρινίζει πως η κυβέρνηση κατάφερε να βάλει σε αντίπαλες ομάδες τους Έλληνες λέγοντας πως αυτό θα το πληρώσει ο ίδιος ο λαός.

Στο τέλος ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την αναγκαιότητα της αγροτικής ανάπτυξης και της αναδιάρθρωσης της παραγωγής ώστε να μην αφανιστούν οι αγρότες.

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία.Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για τοαβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιώντους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες. Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης.

Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός. Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας. Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι αφανισμός των παραγωγών μας».