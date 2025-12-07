Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες - Νέος αποκλεισμός στη γέφυρα του Εύηνου - Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, αγρότες αναμένεται να αποκλείσουν και το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων ενώ είναι σε εξέλιξη πτήση προς Αθήνα.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών είναι συνεχόμενες. Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, οι αγρότες από την γύρω περιοχή σκλήρυναν την στάση τους και με δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν και στην γέφυρα του Εύηνου στην Εθνική οδού Αντιρρίου – Μεσολογγίου, στήνοντας νέο μπλόκο.

Στη γέφυρα του Εύηνου βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής (07.12.2025) οι αγρότες στήνοντας νέο μπλόκο και αυξάνοντας την πίεση ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του αυξάνει την πίεση, σε αποκαλώντας τα μπλόκα «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα των πολιτών».

Την ίδια στιγμή τονίζει πως η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ανοιχτή για συζήτηση.

Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην Πανελλαδική Διάσκεψη που θα γίνει σήμερα στη Νίκαια (ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα που έστησαν οι αγρότες), όπου θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους αλλά και τις νέες κινητοποιήσεις με σκοπό να πιέσουν την κυβέρνηση.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνεται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, ενώ κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Μπλόκα και στους 3 νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών – Κορίνθου και Πατρών – Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Στα μπλόκα οι αγρότες σε Μπράλο και κόμβο της Θήβας στη Λαμία

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στον Μπράλο αλλλα και στον κόμβο της Θήβας έχοντας αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Εξάλλου, σήμερα το μεσημέρι αναμένονται αποφάσεις από τους αγρότες της περιοχής Ορχομενού, οι οποίοι προγραμματίζουν ακόμη έναν αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η κίνηση των οδηγών από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η οδηγοί με την καθοδήγηση της Τροχαίας είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα από επαρχιακούς δρόμους με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από χθες το απόγευμα, επισκέπτονται χωριά για να κάνουν περισσότερο έντονη την παρουσία τους και να συγκεντρώσουν και νέα τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου.