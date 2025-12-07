Back to Top
Πού ακριβώς εντοπίστηκε ο σεισμός που αναστάτωσε τα Καλάβρυτα - Αρκετοί μετασεισμοί

Χάρτης του επικέντρου και νέοι μετασεισμοί

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στα Καλάβρυτα το βράδυ του Σαββάτου 6/12 και ώρα 10:48, 6 χιλιόμετρα ΔΝΔ των Καλαβρύτων ανάμεσα από Κραστικούς και Κούτελη με εστιακός βάθος 5 χιλ.

 

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την περιοχή προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μέχρι ώρας δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Σημειώθηκαν αρκετοί μετασεισμοί με τους δύο πιο ισχυρούς 3,6 και 2,9 Ρίχτερ.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σεισμός Καλάβρυτα

