4,6 Ρίχτερ ταρακούνησαν την Aχαϊα- Στο πόδι η Πάτρα- Ακούστηκε μέχρι και την Κόρινθο- Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση με διάρκεια
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η δόνηση ήταν 4,6 Ρίχτερ, και το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων με εστιακό βάθος 24,3 χιλιόμετρα.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα και τις γύρω περιοχές.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν της τάξης των 4.8 Ρίχτερ 7 χιλιόμετρα Δυτικά- Νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Το εστιακό της βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.
ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σεισμική δόνηση έγινε πριν από λίγο αισθητή στην Πάτρα.
Η πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού
Η δεύτερη εκτίμηση του Γεωδυναμικού
