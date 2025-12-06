4,6 Ρίχτερ ταρακούνησαν την Aχαϊα- Στο πόδι η Πάτρα- Ακούστηκε μέχρι και την Κόρινθο- Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η δόνηση ήταν 4,6 Ρίχτερ, και το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων με εστιακό βάθος 24,3 χιλιόμετρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αισθητός σε Κόρινθο, Πάτρα, Δημητσάνα και τις γύρω περιοχές.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν της τάξης των 4.8 Ρίχτερ 7 χιλιόμετρα Δυτικά- Νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Το εστιακό της βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σεισμική δόνηση έγινε πριν από λίγο αισθητή στην Πάτρα.