Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο

Καθώς η πορεία έφτανε στο τέλος της, στην οδό Πανεπιστημίου, μέρος των διαδηλωτών προσπάθησε να κινηθεί προς τα Εξάρχεια, αλλά οι δυνάμεις των ΜΑΤ τους απώθησαν με χρήση χημικών.

Επεισόδια εκδηλώθηκαν λίγο μετά τις 20:00 στο κέντρο της Αθήνας κατά την πορεία για την 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Προηγήθηκε συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθησε πορεία μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στο κέντρο της Αθήνας με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν στις 17.00 οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές ενώ το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Την ίδια ώρα, πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε δέκα προσαγωγές.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία της Κάμαρας, όπου νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.