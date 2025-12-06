Ζάκυνθος: «Μου έφαγε το παιδί μου» είπε ο πατέρας μετά τη φονική επίθεση του πίτμπουλ

Σοκαρισμένη η Ζάκυνθος από τον θάνατο 2χρονου στο χωριό Άγιος Λέοντας, έπειτα από επίθεση σκύλου της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού στον Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.