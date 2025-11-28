«Caller ID Spoofing»: Η νέα μέθοδος απάτης για να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς

Σε άλλο… επίπεδο έχουν περάσει οι απάτες που υπόσχονται «χρυσές» αποδόσεις επενδυτικών προϊόντων ώστε να υφαρπάξουν ποσά πολλών χιλιάδων ευρώ.

Φυσικά οι προσπάθειες των απατεώνων να αδειάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς με τη χρήση παραδοσιακών… φόβων όπως «έχει μπλοκάρει/έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας και πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία σας» αλλά με πιο εξελιγμένες μεθόδους, συνεχίζονται κανονικά.

Mε τη μέθοδο «Caller ID Spoofing» (πλαστογράφηση αναγνώρισης καλούντος) και τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, επιτήδειοι πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις, στις οποίες εμφανίζονται ψευδώς ως αριθμοί του καλούντα, γνωστοί αριθμοί τραπεζικών οργανισμών ή κυβερνητικών φορέων, όπως επίσης και άγνωστοι αλλά αληθοφανείς αριθμοί. Η μέθοδος αυτή έχει ως σκοπό την εξαπάτηση των καταναλωτών, καθώς τρίτα πρόσωπα, χωρίς καμία σχέση με τον αριθμό που εμφανίζεται στην αναγνώριση κλήσης, υποδύονται υπαλλήλους των οργανισμών/εταιριών, προσπαθώντας να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση παράνομων συναλλαγών.

Για τον λόγο αυτό η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών -Ταχυδρομείων και την Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας μπλόκαραν τον περασμένο Ιούνιο μεγάλη τηλεφωνική απάτη προχωρώντας σε φραγή εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό, όταν αυτές φέρουν ως αριθμό καλούντα συγκεκριμένους γνωστούς τηλεφωνικούς αριθμούς τραπεζικών οργανισμών. Με την ενεργοποίηση του μέτρου σταμάτησαν όλα τα περιστατικό Caller Id Spoofing.

Europol: απώλεια 850 εκατ. ευρώ παγκοσμίως κάθε χρόνο

Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό. Όπως αναφέρει η Europol συγκεκριμένη πρακτική προκαλεί σημαντική οικονομική και κοινωνική ζημιά, με εκτιμώμενη απώλεια 850 εκατ. ευρώ παγκοσμίως κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τη Εuropol που διεξήχθη σε 23 χώρες αποκάλυψε σημαντικές προκλήσεις στην εφαρμογή μέτρων κατά της πλαστογράφησης αναγνώρισης καλούντος. «Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός πληθυσμός των περίπου 400 εκατομμυρίων ανθρώπων παραμένει ευάλωτος σε τέτοιου είδους επιθέσεις» αναφέρει η Europol και ζητά συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση για την αντιμετώπιση του Caller ID spoofing.

Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης υψηλόβαθμα «τραπεζικά στελέχη» μέχρι «υπουργοί» εμφανίζονται στα social media να καλούν τους πολίτες να «βγάλουν» εύκολα χρήματα επενδύοντας σε σουπερ «χαρτιά»

Πρόκειται φυσικά για deep fake υλικό που κυκλοφορεί στα social media και ένα από τα τελευταία θύματα ήταν ο υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πιερρακάκης που προχώρησε σε κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο facebook.

Και μπορεί πολλοί να είδαν τη «διαφήμιση» και να την προσπέρασαν καθώς αντιλήφθησαν ότι καμία σχέση με την πραγματικότητα -κυρίως λόγω του περιεχόμενου της- ωστόσο οι απατεώνες ποντάρουν στους λίγους που θα πειστούν.

«Κάλεσμα» για είσοδο στην «ελληνική κλειστή ομάδα επενδυτών»

«Κάλεσμα» για είσοδο στην «ελληνική κλειστή ομάδα επενδυτών» κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από την, υποτίθεται, Εθνική Τράπεζα, με το ψεύτικο λογότυπο να μοιάζει πολύ με το αυθεντικό (οι απατεώνες έχουν εξελιχθεί και ….γραφιστικά) και να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία για τρελά κέρδη στους επενδυτές που έχασαν την άνοδο 325% της ILYDA καθώς «σήμερα» θα αποκαλύψουμε τη νέα μας προτεινόμενη μετοχή στο WhatsApp».

Τώρα το πόσο «κλειστή» μπορεί να είναι μια ομάδα επενδυτών που αλιεύει μέλη μέσω instagram, είναι άξιο απορίας.

Η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος και η ΕΛΑΣ με στοχευμένες ενημερωτικές καμπάνιες επιχειρούν να θωρακίσουν τους καταναλωτές απέναντι στις απάτες. Και με κάθε ευκαιρία ξεκαθαρίζουν ότι ποτέ δεν θα τους ζητήσει η τράπεζα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών και δεν θα διαφημίσουν αποδόσεις μετοχών.

Η έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ΕΣΕΕ και VISA

Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών της ΕΣΕΕ και της VISA έδειξε ότι 1 στους 2 καταναλωτές δυσκολεύεται να αναγνωρίσει αν ένα περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί από άνθρωπο ή από ΑΙ. Πάνω από 6 στους 10 συμμετέχοντες (63%) εμφανίζονται δύσπιστοι όταν μια προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή και 5 στους 10 όταν η ανάρτηση προέρχεται από άγνωστη πηγή ή brand. Επιπλέον, το 46% είναι καχύποπτο όταν η ποιότητα του περιεχομένου είναι χαμηλή και όταν η μέθοδος πληρωμής μοιάζει ασυνήθιστη ή μη ασφαλής. Το 44% είναι επιφυλακτικό απέναντι σε έναν λανθασμένο ή ύποπτο σύνδεσμο URL.

Επίσης, σχεδόν 6 στους 10 συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν στοχοποιηθεί μέσω phishing. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι απάτες που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη ή τεχνικές deepfake αναγνωρίζονται πλέον από το 7% του δείγματος.

Από όσους υπέστησαν οικονομική ζημιά, το 63% έχασε ποσά έως 199 ευρώ, ωστόσο, οι συνέπειες εκτείνονται πέρα από την οικονομική απώλεια, καθώς μετά από απόπειρα εξαπάτησης, το 41% δηλώνει πως έγινε/ θα είναι πιο προσεκτικό στο μέλλον αλλά παραμένει ανοιχτό να εμπιστευτεί μικρότερες ή νέες επιχειρήσεις για διαδικτυακές αγορές, ενώ το 37% περιορίζει τις αγορές του μόνο σε μεγάλες, γνωστές επιχειρήσεις

Σχεδόν 6 στους 10 θεωρούν ότι οι διαδικτυακές απάτες στα κοινωνικά δίκτυα γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες, ενώ το 37% πιστεύει ότι οι απατεώνες μιμούνται επιτυχώς αξιόπιστα brands ή πρόσωπα και το 27% ότι ο μεγάλος όγκος διαφημίσεων και χορηγούμενου περιεχομένου που φαίνεται νόμιμο δυσχεραίνει την αναγνώριση απάτης

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε : «Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Visa χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να διασφαλίζει τις πληρωμές και να παραμένει σταθερά μπροστά από τις εξελισσόμενες απειλές. Για το λόγο αυτό έχουμε επενδύσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία για την αποτροπή της απάτης και την ασφάλεια του δικτύου μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια. Η Visa συνεργάζεται σε όλο το οικοσύστημα για να ενδυναμώσει τους καταναλωτές, βοηθώντας τους να αναγνωρίζουν απατεώνες που χρησιμοποιούν AI και να παραμένουν ασφαλείς σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο.»