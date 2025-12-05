Πάτρα: Το 2026 η τροφοδότηση με φυσικό αέριο

Οι πόλεις Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Άρτα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Πάτρα και Πύργος αναμένεται να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο το 2026, σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύων enaon eda που παρουσιάστηκε την Πέμπτη.

Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για την περίοδο 2026-2030 ανέρχεται σε 693 εκατ. ευρώ, όπως έχει υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή. Από το ποσό αυτό, το 73% (507 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη του δικτύου, το 16% (108 εκατ. ευρώ) στην ψηφιοποίηση του δικτύου και των διαδικασιών και το υπόλοιπο 11% σε συντηρήσεις.

Στόχος για την ίδια περίοδο είναι η προσθήκη 258.000 νέων καταναλωτών, η επέκταση του δικτύου κατά πάνω από 2.000 χιλιόμετρα και η αντικατάσταση όλων των μετρητών κατανάλωσης (568.000) με «έξυπνες» συσκευές.

Η υλοποίηση των επενδύσεων και το σχετικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής.

Σε συνέντευξη Τύπου, η διευθύνουσα σύμβουλος της enaon, Barbara Morgante, ανέφερε ότι το πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των χρεώσεων δικτύου, εφόσον το κόστος επιμερίζεται σε μεγαλύτερο όγκο κατανάλωσης. Ωστόσο, η τελική διαμόρφωση των χρεώσεων θα καθοριστεί και από άλλους παράγοντες, όπως η εκκαθάριση προηγούμενων ετών.

Οι χρεώσεις δεν θα μεταβληθούν το 2026, ενώ η πρόταση της εταιρείας για τα τιμολόγια θα υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή τον Μάρτιο, ώστε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η τροφοδοσία των νέων πόλεων θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω αγωγών είτε, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, με μικρής κλίμακας υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παράλληλα, η επέκταση των δικτύων δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου, προσφέροντας μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, την περίοδο 2023-2025 προστέθηκαν 1.500 χιλιόμετρα δικτύου, ενεργοποιήθηκε ο εφοδιασμός σε 13 πόλεις και οι πελάτες αυξήθηκαν κατά 67.000.

Πλέον, το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο σε 52 πόλεις στην Αττική, 14 στη Θεσσαλονίκη και 18 στη Θεσσαλία.

Η εταιρεία σημείωσε ότι, "χάρη στις πρόσφατες ενεργοποιήσεις δικτύου, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου (Φλώρινα, Καστοριά, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Καρπενήσι, Άμφισσα, η βιομηχανική ζώνη της Πάτρας και εντός Δεκεμβρίου 2025 η βιομηχανική ζώνη της Ηπείρου) τροφοδοτούνται πλέον σταθερά με φυσικό αέριο".

Ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής Italgas, Paolo Gallo, ανέφερε ότι "με την Enaon χτίζουμε στην Ελλάδα μια πλήρως ψηφιακή υποδομή, η οποία παρακολουθείται και διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του νέου Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Αθήνας".

Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων, σύμφωνα με τον κ. Gallo. Το επενδυτικό σχέδιο ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για ασφάλεια, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Ο κ. Gallo εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την είσοδο της εταιρείας στον τομέα παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και το Δημόσιο. Επίσης, παρουσίασε τη δραστηριότητα της εταιρείας στην Ιταλία στον τομέα της ύδρευσης, με έμφαση στον εντοπισμό και την εξάλειψη διαρροών νερού από τα δίκτυα.