Αυξημένο ενδιαφέρον για το φυσικό αέριο στην ΒΙΠΕ Πάτρας- Ετοιμάζονται νέες δεξαμενές

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η ζήτηση για το έργο διανομής φυσικού αερίου στην ΒΙΠΕ, με τις εταιρίες να εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης και χαμηλής πίεσης.

Το γεγονός αυτό έχει οδηγεί σε νέες υποδομές, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, εκτός από το πρώτο οικόπεδο στην περιοχή της ΒΙΠΕ όπου έχουν ήδη κατασκευαστεί δύο δεξαμενές, έχει δρομολογηθεί η δημιουργία ακόμη δύο σε άλλο οικόπεδο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες αδειοδότησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να τεθεί σε λειτουργία και η δεύτερη δεξαμενή που είναι ήδη εγκατεστημένη στη ΒΙΠΕ. Η λειτουργία της θεωρείται κομβικής σημασίας για την τροφοδοσία του δικτύου.

Το έργο προχωρά με σταθερό ρυθμό. Η ανάπτυξη του ξεκινά από τη ΒΙΠΕ και επεκτείνεται προς την πόλη, με τις εργασίες να έχουν φτάσει ήδη μέχρι την οδό Ακρωτηρίου. Στόχος είναι μέχρι τις αρχές του 2027 το δίκτυο φυσικού αερίου να καλύπτει πλήρως τον αστικό ιστό της Πάτρας, παρέχοντας πρόσβαση τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις.