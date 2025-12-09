Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και τι πρέπει να προσέχετε στις αγορές σας

Από τις 12 Ιανουαρίου του 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα της χώρας.

Διευκρινίζεται πως στην ευχέρεια των επιχειρήσεων είναι να επιλέξουν εάν θα συμμετάσχουν στον θεσμό ή όχι. Όσες λοιπόν θελήσουν να κάνουν δελεαστικές προσφορές προϊόντων, τότε θα πρέπει να γνωρίζουν πως υποχρεούνται να τηρήσουν τους παρακάτω αυστηρούς κανόνες διαφάνειας, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

Οι καταστηματάρχες που θα πωλούν ένα προϊόν με έκπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν πως υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς την αρχική αλλά και τη μειωμένη τιμή του. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει από την επιχείρηση για την προστασία του καταναλωτή, καθώς ο τελευταίος με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να ελέγχει την πραγματική ωφέλεια της προσφοράς αλλά και να συγκρίνει τις τιμές με ακρίβεια.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέξετε στις αγορές σας

Οι καταναλωτές λοιπόν που θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους κατά την περίοδο των εκπτώσεων θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι και προσεκτικοί προκειμένου να μην πέσουν σε παγίδες.

Αναλυτικά οι καταναλωτές:

θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι το κατάστημα αναγράφει και την αρχική τιμή αλλά και τη μειωμένη τιμή του προϊόντος που τους ενδιαφέρει. Αυτή η διαφάνεια είναι υποχρεωτική από τον νόμο και επιτρέπει στους καταναλωτές να υπολογίζουν την πραγματική έκπτωση (το ποσοστό μείωσης) και να κρίνουν αν η ευκαιρία αξίζει τον κόπο.

θα πρέπει να ελέγχουν την τιμή αναφοράς του προϊόντος και να μην εμπιστεύονται μόνο τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων

θα πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα των προϊόντων – κυρίως στα εποχικά είδη ένδυσης και υπόδησης – και να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών του καταστήματος. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τα δικαιώματα των καταναλωτών παραμένουν τα ίδια με οποιαδήποτε άλλη περίοδο, αλλά οι πολιτικές αλλαγών ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένες.

θα πρέπει να ελέγχουν την αξιοπιστία του e-shop και το κόστος μεταφορικών εάν πρόκειται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική αγορά.

Η σωστή έρευνα αγοράς εκ των προτέρων, είναι ο καλύτερος σύμμαχος για στοχευμένες και συμφέρουσες αγορές.