Tι θα ψωνίσουν οι Έλληνες καταναλωτές στις εκπτώσεις σε Black Friday και Cyber Monday

Η περίοδος των εκπτώσεων είναι από τις 28 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου
Αυξημένη κινητικότητα αναμένεται φέτος στη Black Friday και τη Cyber Monday, σύμφωνα με νέα έρευνα με το 63% των Ελλήνων καταναλωτών να δηλώνει πως θα κάνει αγορές την περίοδο 28 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου.
Τεχνολογία, ρούχα και ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών, ενώ δεν λείπει η αμφισβήτηση για το κατά πόσο οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.
Το 81% δηλώνει ότι καθυστερεί σκόπιμα τις αγορές του ώστε να εκμεταλλευτεί τις προσφορές, αν και το 45% παραμένει επιφυλακτικό, αμφισβητώντας αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.
Η έρευνα αναδεικνύει και τις ψυχολογικές παραμέτρους των αγορών. Ειδικότερα το 19% δηλώνει ενθουσιασμένο ενώ το 13% εμφανίζεται αγχωμένο ή κουρασμένο, κυρίως λόγω περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος.
Ποιες ηλικιακές ομάδες θα ψωνίσουν περισσότερο
Τη μεγαλύτερη αγοραστική διάθεση δείχνουν οι ηλικίες 30–39, με 76% να έχει πρόθεση αγοράς. Αντίθετα, οι ηλικίες 18–29 εμφανίζονται πιο συγκρατημένες, καθώς πολλοί νεότεροι είτε δεν εργάζονται είτε λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς. Στις ηλικίες 50–64, μόλις το 50% σκοπεύει να προβεί σε αγορές. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των οικογενειών με ανήλικα παιδιά, όπου η πρόθεση για αγορές φτάνει στο 77%.
Στην κορυφή των επιλογών βρίσκονται – όπως κάθε χρόνο – τα προϊόντα τεχνολογίας:
Τεχνολογία & ηλεκτρονικές συσκευές: 68%, με τους άνδρες να αποτελούν το 77% αυτής της κατηγορίας.
Ρούχα & αξεσουάρ: 61%, με τις γυναίκες να αποτελούν το 68% των αγοραστών.
Είδη σπιτιού και κουζίνας: 26%
Τρόφιμα & ποτά: 11%
Εμπειρίες (έξοδος, συναυλίες): μόλις 9%, καθώς οι περισσότεροι δίνουν προτεραιότητα σε πρακτικές ανάγκες.
