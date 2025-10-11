Black Friday: Η μέρα των εκπτώσεων πλησιάζει - Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέχετε

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη ημέρα προσφορών, τη Black Friday στα καταστήματα.

Φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» ή αλλιώς η Black Friday πέφτει στις 28 Νοεμβρίου 2025. Υπενθυμίζεται πως ο θεσμός αυτός ενεργοποιείται στη χώρα μας κάθε χρόνο, την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ και πλέον διαρκεί πέντε ημέρες καθώς παίρνει τη μορφή «Black Week» και οι πρώτες μεγάλες εκπτώσεις υπολογίζεται πως θα αρχίσουν από τις 24 Νοεμβρίου

Τι πρέπει να προσέχετε στις αγορές σας

Μάλιστα στο πλαίσιο του θεσμού αυτού το Ινστιτούτο Καταναλωτών δίνει στους καταναλωτές χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς αγορές. Αναλυτικά συστήνει στους καταναλωτές :

Να καθορίσουν τον προϋπολογισμό τους από πριν. Είναι προφανές ότι την περίοδο του Black Friday θα υπάρξουν αρκετές προσφορές και θα είναι εύκολο να παρασυρθούν. Θα πρέπει να καθορίσουν από πριν τι χρειάζονται και το μέγιστο ποσό που θέλουν να διαθέσουν, έχοντας υπόψη τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Να διενεργήσουν έρευνα αγοράς. Θα πρέπει να εντοπίσουν τα προϊόντα που πιθανόν να τους ενδιαφέρουν από πριν, και να σημειώσουν την τιμή τους, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να έχουν πραγματική εικόνα του ύψους των εκπτώσεων που θα ανακοινωθούν.

Να μην αγοράσουν ένα προϊόν, απλά επειδή είναι σε προσφορά. Αλλά θα πρέπει να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις τους.

Θα πρέπει να αναζητήσουν κριτικές (reviews) για την ποιότητα του προϊόντος. Θα πρέπει να αξιολογήσουν την τελική τιμή, όχι την έκπτωση.

Θα πρέπει να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, όχι μόνο για πραγματοποίηση αγορών, αλλά και για να εντοπίσουν εναλλακτικά προϊόντα, κριτικές για το προϊόν που τους ενδιαφέρει, καθώς και την τιμή πώλησης του προϊόντος από άλλους προμηθευτές.

Θα πρέπει να ενημερωθούν για την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, πριν προβούν σε αγορά. Θα πρέπει να θυμούνται ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αγορές από κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές. Αυτό δεν ισχύει για αγορές μέσω διαδικτύου, όπου οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παραλαβή του προϊόντος εντός 14 ημερών. Μπορούν όμως να ακυρώσουν την παραγγελία τους για οποιονδήποτε λόγο εντός αυτού του χρονικού διαστήματος – έστω κι αν αλλάξουν γνώμη.

Η ελάχιστη νόμιμη εγγύηση διάρκειας 2 ετών όταν αγοράζουν οι καταναλωτές καινούρια προϊόντα, είτε από κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, παρέχεται εκ του νόμου χωρίς επιπλέον κόστος.

Εάν το προϊόν που αγοράσαν οι καταναλωτές αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, τότε δικαιούνται δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μείωση της αξίας των αγαθών ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Ο πωλητής/έμπορος οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας, τη συνολική τιμή, τους όρους πληρωμής και παράδοσης, την προθεσμία παράδοσης, τη διάρκεια της σύμβασης, την πολιτική που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση παραπόνων, καθώς και να του υπενθυμίσει την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης.

Προσοχή στις ηλεκτρονικές αγορές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να επισκεφθούν την σελίδα (site) ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, προτού προβούν σε αγορά πρέπει πρωτίστως να ελέγξουν ως καταναλωτές εάν η επιχείρηση γνωστοποιεί – δηλώνει:

α) τα πλήρη στοιχεία της (επωνυμία, έδρα, φορολογικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας κ.λ.π.), τα οποία καλό θα ήταν να διασταυρώσουμε στο μέτρο του δυνατού,

β) τους κανόνες παράδοσης και επιστροφής των προϊόντων κυρίως ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης του αγοραστή (προθεσμία και όροι υπαναχώρησης – επιστροφής του προϊόντος και σε ποια κατάσταση),

γ) τέλος την τελική τιμή του προϊόντος με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις (πχ φόροι, έξοδα αποστολής, έξοδα αντικαταβολής κλπ.)».