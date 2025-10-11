Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος
Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του 12χρονου αγοριού που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι από έναν 13χρονο στην Τρίπολη. Ο ανήλικος βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και πλέον νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική.
Φέρει δύο σοβαρά τραύματα – το ένα στον λαιμό και το άλλο στο αριστερό του μάτι – ωστόσο οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και η πορεία της υγείας του εξελίσσεται θετικά.
Την ώρα που το θύμα της επίθεσης έβγαινε από τη ΜΕΘ, ο 13χρονος θύτης, που σόκαρε με την πράξη του την τοπική κοινωνία της Τρίπολης (και όχι μόνο), περνούσε χθες την πόρτα του ανακριτή, δεχόμενος σωρεία ερωτημάτων για το τι συνέβη.
Σύμφωνα με το Star, υποστήριξε ότι δεν ξεκίνησε εκείνος τον καβγά και μάλιστα ανέφερε ότι ο 12χρονος του επιτέθηκε αρχικά λεκτικά και εν συνεχεία έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο χέρι, πριν εκείνος το αρπάξει και επιτεθεί με τη σειρά του. Για το συγκεκριμένο τραύμα στο χέρι, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να αποφανθεί αν είναι αμυντικό ή αν προκλήθηκε από τον ίδιο κατά τη διάρκεια του καβγά.
Ο 13χρονος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του και είπε στον ανακριτή ότι θα ήθελε να απολογηθεί και στον συμμαθητή του και να γίνουν και πάλι φίλοι όταν βγει από το νοσοκομείο.
Μετά την απολογία του, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και θα πρέπει να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα όπως επίσης και να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.
