Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι

Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του 12χρονου αγοριού που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι από έναν 13χρονο στην Τρίπολη. Ο ανήλικος βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και πλέον νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Φέρει δύο σοβαρά τραύματα – το ένα στον λαιμό και το άλλο στο αριστερό του μάτι – ωστόσο οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και η πορεία της υγείας του εξελίσσεται θετικά.

Την ώρα που το θύμα της επίθεσης έβγαινε από τη ΜΕΘ, ο 13χρονος θύτης, που σόκαρε με την πράξη του την τοπική κοινωνία της Τρίπολης (και όχι μόνο), περνούσε χθες την πόρτα του ανακριτή, δεχόμενος σωρεία ερωτημάτων για το τι συνέβη.